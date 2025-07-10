Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%. В июле он достиг 64,4 млрд рублей

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 43% к прошлогоднему показателю и на 1 июля составил 64,4 млрд рублей. Объемы автокредитования по итогам первых шести месяцев увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,1 млрд рублей.

Уралсиб активно развивает автокредитование — одно из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения.