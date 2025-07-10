Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%. В июле он достиг 64,4 млрд рублей
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам первого полугодия 2025 года
Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 43% к прошлогоднему показателю и на 1 июля составил 64,4 млрд рублей. Объемы автокредитования по итогам первых шести месяцев увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,1 млрд рублей.
Уралсиб активно развивает автокредитование — одно из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения.
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Максимальная сумма займа составляет 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также непосредственно в офисе банка.
Условия займа опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности и ознакомиться с нюансами автокредитования и перечнем дилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.
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