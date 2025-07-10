Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%. В июле он достиг 64,4 млрд рублей

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © фото senivpetro, ru.freepik.com
    © фото senivpetro, ru.freepik.com

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам первого полугодия 2025 года

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 43% к прошлогоднему показателю и на 1 июля составил 64,4 млрд рублей. Объемы автокредитования по итогам первых шести месяцев увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,1 млрд рублей.

Уралсиб активно развивает автокредитование — одно из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения.

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Максимальная сумма займа составляет 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также непосредственно в офисе банка.

Условия займа опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности и ознакомиться с нюансами автокредитования и перечнем дилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

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Автомобили Банки Деньги Краснодар Кредитование Уралсиб Финансы

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