Вышел трейлер второго сезона «Уэнсдей». Когда ждать премьеру?
В сети появился трейлер второго сезона сериала о девочке со сверхъестественными способностями (18+)
Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Уэнсдей». Сезон будет состоять из восьми эпизодов.
Первый сезон «Уэнсдей» вышел на экраны в 2022 году. Он рассказывает о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая поступает в академию «Невермор». Там она осваивает экстрасенсорные способности для того, чтобы остановить серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.
Во втором сезоне героиня возвращается в академию после каникул и смотрит видение, в котором умирает ее подруга Инид. Девочка винит себя в том, что может случиться, и начинает разгадывать тайны, окружающие ее.
Исполнительница главной роли Дженна Ортега рассказала изданию Variety, что повествование второго сезона будет мрачнее и более приближенным к хоррору.
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К своим ролям вернутся участники прошлых сюжетов: Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес, Фред Армисен и другие. Во втором сезоне к касту присоединится актер Стив Бушеми — он исполнит роль директора школы, а также Леди Гага, которая сыграет таинственную преподавательницу.
Одним из авторов останется Тим Бертон — он снял первую, четвертую, седьмую и восьмую серии. Два других режиссера — Пако Кабесас и Анджела Робинсон.
Первые четыре эпизода сериала выйдут 6 августа. Вторая часть, с пятого по восьмой эпизод, выйдет 3 сентября.
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