Вышел трейлер второго сезона «Уэнсдей». Когда ждать премьеру?

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Уэнсдей». Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Первый сезон «Уэнсдей» вышел на экраны в 2022 году. Он рассказывает о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая поступает в академию «Невермор». Там она осваивает экстрасенсорные способности для того, чтобы остановить серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Во втором сезоне героиня возвращается в академию после каникул и смотрит видение, в котором умирает ее подруга Инид. Девочка винит себя в том, что может случиться, и начинает разгадывать тайны, окружающие ее.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега рассказала изданию Variety, что повествование второго сезона будет мрачнее и более приближенным к хоррору.