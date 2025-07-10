Вышел трейлер второго сезона «Уэнсдей». Когда ждать премьеру?

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  • Кадр из трейлера второго сезона сериала «Уэнсдей» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
    Кадр из трейлера второго сезона сериала «Уэнсдей» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

В сети появился трейлер второго сезона сериала о девочке со сверхъестественными способностями (18+)

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Уэнсдей». Сезон будет состоять из восьми эпизодов. 

Первый сезон «Уэнсдей» вышел на экраны в 2022 году. Он рассказывает о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая поступает в академию «Невермор». Там она осваивает экстрасенсорные способности для того, чтобы остановить серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Во втором сезоне героиня возвращается в академию после каникул и смотрит видение, в котором умирает ее подруга Инид. Девочка винит себя в том, что может случиться, и начинает разгадывать тайны, окружающие ее. 

Исполнительница главной роли Дженна Ортега рассказала изданию Variety, что повествование второго сезона будет мрачнее и более приближенным к хоррору. 

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К своим ролям вернутся участники прошлых сюжетов: Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес, Фред Армисен и другие. Во втором сезоне к касту присоединится актер Стив Бушеми — он исполнит роль директора школы, а также Леди Гага, которая сыграет таинственную преподавательницу. 

Одним из авторов останется Тим Бертон — он снял первую, четвертую, седьмую и восьмую серии. Два других режиссера — Пако Кабесас и Анджела Робинсон.

Первые четыре эпизода сериала выйдут 6 августа. Вторая часть, с пятого по восьмой эпизод, выйдет 3 сентября. 

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