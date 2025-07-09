В Краснодаре на две недели перекроют перекресток Каляева и Красных Партизан. Там будут ремонтировать трамвайный переезд

На перекрестке Каляева и Красных Партизан нельзя будет проехать в сторону центра с 11 по 25 июля. Также изменят работу общественного транспорта

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 11 по 25 июля пройдет ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Красных Партизан и Каляева. Движение в сторону центра будет перекрыто. Объехать перекресток можно будет по улицам Академика Трубилина, Бабушкина или 2-й Линии.

На переезде заменят рельсы и уложат новые бетонные плиты. Ремонт пройдет в два этапа.

Первый этап — с 11 по 18 июля. В этот период, двигаясь по Каляева в сторону Гагарина, на перекрестке с Красных Партизан можно будет повернуть только ко 2-й Линии.