В Краснодаре на две недели перекроют перекресток Каляева и Красных Партизан. Там будут ремонтировать трамвайный переезд
На перекрестке Каляева и Красных Партизан нельзя будет проехать в сторону центра с 11 по 25 июля. Также изменят работу общественного транспорта
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 11 по 25 июля пройдет ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Красных Партизан и Каляева. Движение в сторону центра будет перекрыто. Объехать перекресток можно будет по улицам Академика Трубилина, Бабушкина или 2-й Линии.
На переезде заменят рельсы и уложат новые бетонные плиты. Ремонт пройдет в два этапа.
Первый этап — с 11 по 18 июля. В этот период, двигаясь по Каляева в сторону Гагарина, на перекрестке с Красных Партизан можно будет повернуть только ко 2-й Линии.
Во время второго этапа, с 18 по 25 июля, автомобилисты, двигаясь к перекрестку по Каляева в сторону Бабушкина, также смогут повернуть только ко 2-й Линии.
Ограничения коснутся и общественного транспорта. С 12 июля автобусы с номерами 4, 10, 20, 38, 42, 85, 105А, 110А, 131А, 138А, 140А, 155А, 160А, 166А, 174А, 183А изменят свой маршрут в сторону центра и будут ездить в объезд по улицам Бабушкина и Герцена. Для посадки и высадки пассажиров установят временную остановку на пересечении улиц Бабушкина и Каляева.
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Вечером 13 и 14 июля трамваи под номерами 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21 будут ходить по измененному расписанию. С ним можно ознакомиться здесь.
Власти просят автомобилистов и пассажиров быть внимательнее и заранее планировать маршрут.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в июле начнут строительство развязки Шевченко-Тихорецкая-Володарского.