Море из-за жары наконец-то прогрелось? Какая температура воды на курортах Краснодарского края
Температура воды в Черном и Азовском морях стала пригодна для купания
8 июля Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о температуре морской воды в разных районах Краснодарского края.
Азовское море в Ейске прогрелось до 26 °С. В Темрюке и Приморско-Ахтарске чуть прохладнее — 25 °С и 24 °С соответственно.
Самое теплое Черное море у берегов Новороссийска, Геленджика, Туапсе и Сочи — 24 °С. Самый низкий показатель специалисты фиксируют в Анапе — 22 °С.
Напомним, в Краснодарском крае жара до 40 °С продержится четыре дня. Однако прогноз не касается Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и Сочи.
При этом июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет. Средняя температура составила 20,6 °C, что на 2 °C ниже климатической нормы.
Как писали Юга.ру, загрузка отелей в Анапе снизилась до 30%. Туроператоры теряют десятки миллионов рублей.