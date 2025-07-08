Море из-за жары наконец-то прогрелось? Какая температура воды на курортах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт ru.freepik.com
    © Фото freepik, сайт ru.freepik.com

Температура воды в Черном и Азовском морях стала пригодна для купания

8 июля Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о температуре морской воды в разных районах Краснодарского края.

Азовское море в Ейске прогрелось до 26 °С. В Темрюке и Приморско-Ахтарске чуть прохладнее — 25 °С и 24 °С соответственно.

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Самое теплое Черное море у берегов Новороссийска, Геленджика, Туапсе и Сочи — 24 °С. Самый низкий показатель специалисты фиксируют в Анапе — 22 °С.

Напомним, в Краснодарском крае жара до 40 °С продержится четыре дня. Однако прогноз не касается Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и Сочи.

При этом июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет. Средняя температура составила 20,6 °C, что на 2 °C ниже климатической нормы.

Как писали Юга.ру, загрузка отелей в Анапе снизилась до 30%. Туроператоры теряют десятки миллионов рублей.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск Погода Сочи Тамань Туапсинский район Черное море

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