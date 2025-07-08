Альтернатива «Ласточке». Из аэропорта Сочи запустили прямые автобусы в Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Ростов-на-Дону и другие города юга
В аэропорту Сочи появилась междугородняя автостанция. Открыто 19 автобусных маршрутов по югу
4 июля «Росавтотранс» в своем телеграм-канале собщил об открытии на территории аэропорта Сочи остановочного пункта регулярных межрегиональных автобусных перевозок.
Автостанция расположена на первой линии терминала рядом с выходом из зоны прилета. Кассы располагаются в залах прилета, у багажных лент в секторах А и Б и на выходе на улицу из сектора С.
В Сочи запустили круглосуточный автобус:
Сейчас из аэропорта автобусы отправляются по 19 маршрутам. Среди них направления в Республику Крым (Симферополь, Севастополь, Ялта и Евпатория), Краснодарский край (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Джубга, Краснодар), Ростовскую область (Ростов-на-Дону, Таганрог), ДНР и ЛНР.
В ближайшее время планируют расширение маршрутной сети. Автобусы смогут стать альтернативой «Ласточке».
Как писали Юга.ру, 7 июня аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года.