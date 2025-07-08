Альтернатива «Ласточке». Из аэропорта Сочи запустили прямые автобусы в Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Ростов-на-Дону и другие города юга

4 июля «Росавтотранс» в своем телеграм-канале собщил об открытии на территории аэропорта Сочи остановочного пункта регулярных межрегиональных автобусных перевозок.

Автостанция расположена на первой линии терминала рядом с выходом из зоны прилета. Кассы располагаются в залах прилета, у багажных лент в секторах А и Б и на выходе на улицу из сектора С.