Альтернатива «Ласточке». Из аэропорта Сочи запустили прямые автобусы в Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Ростов-на-Дону и другие города юга

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи появилась междугородняя автостанция. Открыто 19 автобусных маршрутов по югу

4 июля «Росавтотранс» в своем телеграм-канале собщил об открытии на территории аэропорта Сочи остановочного пункта регулярных межрегиональных автобусных перевозок.

Автостанция расположена на первой линии терминала рядом с выходом из зоны прилета. Кассы располагаются в залах прилета, у багажных лент в секторах А и Б и на выходе на улицу из сектора С.

В Сочи запустили круглосуточный автобус:

Сейчас из аэропорта автобусы отправляются по 19 маршрутам. Среди них направления в Республику Крым (Симферополь, Севастополь, Ялта и Евпатория), Краснодарский край (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Джубга, Краснодар), Ростовскую область (Ростов-на-Дону, Таганрог), ДНР и ЛНР. 

В ближайшее время планируют расширение маршрутной сети. Автобусы смогут стать альтернативой «Ласточке». 

Как писали Юга.ру, 7 июня аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года.

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Альтернатива «Ласточке». Из аэропорта Сочи запустили прямые автобусы в Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Ростов-на-Дону и другие города юга
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