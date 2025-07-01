В Сочи запустили круглосуточный автобус. Он связал аэропорт курорта и два вокзала

Мэрия Сочи рассказала о новом автобусном маршруте № 105А. Транспорт будет курсировать до конца сентября

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 1 июля на курорте запустили круглосуточный автобус № 105А. Он связал аэропорт с вокзалами Адлера и Сочи.

Транспорт будет курсировать по маршруту раз в час до конца сентября. Стоимость проезда составляет 120 рублей.