В Сочи запустили круглосуточный автобус. Он связал аэропорт курорта и два вокзала

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/53385
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/53385

Мэрия Сочи рассказала о новом автобусном маршруте № 105А. Транспорт будет курсировать до конца сентября

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 1 июля на курорте запустили круглосуточный автобус № 105А. Он связал аэропорт с вокзалами Адлера и Сочи.

Транспорт будет курсировать по маршруту раз в час до конца сентября. Стоимость проезда составляет 120 рублей.

На форуме в Петербурге снова пообещали скоростную ж/д дорогу между Москвой и Сочи:

Круглосуточный маршрут будет удобен тем, кто прилетает или улетает с курорта ночью.

В пути автобус останавливается на всех остановках. Когда пассажиры будут проезжать исторические места, то смогут прослушать информацию о достопримечательностях.

Расписание общественного транспорта Сочи и его местоположение можно посмотреть на сайте.

Как писали Юга.ру, между аэропортами Сочи и Абхазии хотят запустить электричку.

Аэропорты Курорты и туризм Общественный транспорт Сочи Транспорт

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В Сочи запустили круглосуточный автобус. Он связал аэропорт курорта и два вокзала
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