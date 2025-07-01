В Сочи запустили круглосуточный автобус. Он связал аэропорт курорта и два вокзала
Мэрия Сочи рассказала о новом автобусном маршруте № 105А. Транспорт будет курсировать до конца сентября
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 1 июля на курорте запустили круглосуточный автобус № 105А. Он связал аэропорт с вокзалами Адлера и Сочи.
Транспорт будет курсировать по маршруту раз в час до конца сентября. Стоимость проезда составляет 120 рублей.
На форуме в Петербурге снова пообещали скоростную ж/д дорогу между Москвой и Сочи:
Круглосуточный маршрут будет удобен тем, кто прилетает или улетает с курорта ночью.
В пути автобус останавливается на всех остановках. Когда пассажиры будут проезжать исторические места, то смогут прослушать информацию о достопримечательностях.
Расписание общественного транспорта Сочи и его местоположение можно посмотреть на сайте.
Как писали Юга.ру, между аэропортами Сочи и Абхазии хотят запустить электричку.