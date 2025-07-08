В парках Краснодара из-за жары не будут работать аттракционы

С 8 по 13 июля в городских парках Краснодара ввели ограничение на работу аттракционов. Это связано с жарой до 40 °С

Официальный телеграм-канал краснодарских парков сообщил, что с 8 по 13 июля с 12:00 до 16:00 в кубанской столице не будут работать аттракционы. Ограничение связано с сильной жарой.

По информации синоптиков, на территории Краснодара 8 июля температура воздуха будет выше нормы на 5-6 °С — 35-37 °С. Ветер 5-10 м/с. Регион находится под влиянием антициклона с характерной для него малооблачной и сухой погодой.