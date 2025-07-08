В парках Краснодара из-за жары не будут работать аттракционы
С 8 по 13 июля в городских парках Краснодара ввели ограничение на работу аттракционов. Это связано с жарой до 40 °С
Официальный телеграм-канал краснодарских парков сообщил, что с 8 по 13 июля с 12:00 до 16:00 в кубанской столице не будут работать аттракционы. Ограничение связано с сильной жарой.
По информации синоптиков, на территории Краснодара 8 июля температура воздуха будет выше нормы на 5-6 °С — 35-37 °С. Ветер 5-10 м/с. Регион находится под влиянием антициклона с характерной для него малооблачной и сухой погодой.
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Напомним, МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что с 8 по 11 июля в регионе ожидается жара до 40 °С. Такая температура воздуха считается опасным явлением.
При этом прогноз не касается Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и Сочи. Жителей и гостей региона призвали ограничить пребывание на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C.