Телеканал СТС и Уралсиб построили в ростовской деревне спортплощадку для ниндзя-спорта

Площадка подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, и помогает развивать силу, ловкость и выносливость

Локация помогает развивать силу, ловкость и выносливость. Препятствия можно перестраивать и комбинировать, чтобы подобрать необходимый уровень сложности в зависимости от возраста и физической подготовки.

Телеканал СТС и банк Уралсиб построили в ростовской деревне многофункциональную спортплощадку площадью 200 кв. метров. Заниматься на ней могут как новички, так и опытные атлеты.

Телеканал СТС и банк Уралсиб объединились, чтобы осуществить мечту 13-летнего героя телепередачи «Суперниндзя. Дети» Михаила Лапшичева. Мальчик из Барило-Крепинской слободы Ростовской области участвовал в телешоу, чтобы выиграть деньги для своей мамы. Женщина одна воспитывает сына и много работает.

Еще у Миши была сокровенная мечта — построить в родной деревне современную площадку для занятий спортом. Теперь у местных ребят появилась возможность заниматься и физически развиваться.

«Спортивная тематика является важным направлением в социальных проектах Уралсиба. Мы часто принимаем участие в реализации как собственных идей, так и партнерских, поэтому с большой радостью приняли участие в проекте телеканала СТС и совместными усилиями помогли осуществить мечту школьника. Такие ребята, как Михаил Лапшичев, вызывают гордость и уважение. Уверен, что создание новой общедоступной спортивной площадки подарит ему еще больше веры в свои силы, а остальным ребятам послужит примером всегда идти к своей мечте», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента маркетинга банка Уралсиб Василий Хозяинов.