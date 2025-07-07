Ожидается до +40 °С. В Краснодарском крае жара продержится четыре дня

Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары на Кубани

МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что с 8 июля в регионе ожидается жара до 40 °С. Спасатели напоминают, что такая температура воздуха считается опасным явлением (ОЯ). Аномальная жара будет держаться до 11 июля. При этом в МЧС добавили, что прогноз не касается Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и Сочи.

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Муниципальный центр управления Краснодара напомнил, что жителям не стоит охлаждаться в городских фонтанах, так как «вода там техническая и содержит химию». Также не рекомендовано купаться в реке Кубань. «Водоемы и река Кубань тоже не подходят для купания, состояние воды не соответствует нормам, а также опасны сильное течение и водовороты», — отметили в МЦУ. В краснодарском гидрометцентре добавили, что жителям лучше не гулять на открытом солнце, пить больше воды и не забывать головные уборы.