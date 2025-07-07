Ожидается до +40 °С. В Краснодарском крае жара продержится четыре дня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары на Кубани

МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что с 8 июля в регионе ожидается жара до 40 °С. Спасатели напоминают, что такая температура воздуха считается опасным явлением (ОЯ). Аномальная жара будет держаться до 11 июля. 

При этом в МЧС добавили, что прогноз не касается Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и Сочи.

Аномальная жара и засуха:

Муниципальный центр управления Краснодара напомнил, что жителям не стоит охлаждаться в городских фонтанах, так как «вода там техническая и содержит химию». Также не рекомендовано купаться в реке Кубань.

«Водоемы и река Кубань тоже не подходят для купания, состояние воды не соответствует нормам, а также опасны сильное течение и водовороты», — отметили в МЦУ.

В краснодарском гидрометцентре добавили, что жителям лучше не гулять на открытом солнце, пить больше воды и не забывать головные уборы.

Как писали Юга.ру, июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет.

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Ожидается до +40 °С. В Краснодарском крае жара продержится четыре дня

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