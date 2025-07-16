В Краснодаре состоится лекция о масонском ордене
В Краснодаре 24 июля пройдет лекция о развитии масонского ордена в России, его истории и символике (18+)
Проект «Литцентр» анонсировал на 24 июля лекцию «Масонский орден: братство и власть». Филолог-культуролог Анастасия Чернова расскажет о развитии тайного движения в России, его истории и символике.
Программа:
- В чем заключается идея братства и актуальна ли она до сих пор?
- Как вольные каменщики появились в России, и чем им помог Петр I?
- Масоны влияли на историю нашей страны?
- Как Пушкин связан с орденом, и кто еще из писателей восхищался братством?
- Кто такой Великий Архитектор?
- По каким признакам и символам можно узнать масонов в массовой культуре?
- Как вступить в ложу, и кому это действительно нужно?
Эпоха глянца и потребления:
«Дети Вдовы, вольные каменщики, члены братства, орденоносцы и иллюминаты — у масонов много имен. И каждое из них еще глубже раскрывает характер тайного общества, вокруг которого за несколько веков сложилось много домыслов и секретов. Попробуем разобраться, где проходит тонкая грань между истиной и теорией заговоров», — рассказали организаторы.
Масонство — движение, которое появилось в виде тайного общества. Берет свое начало в конце XVI — начале XVII века. Основной версией происхождения считается объединение средневековых строительных гильдий каменщиков. Общая численность масонов в мире оценивается в 4 млн человек.
Лекция начнется 24 июля в 19:00 в баре «Винзавод» по улице Мира, 38/1.
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