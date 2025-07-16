В Краснодаре состоится лекция о масонском ордене

Краснодарский край

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    © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре 24 июля пройдет лекция о развитии масонского ордена в России, его истории и символике (18+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 24 июля лекцию «Масонский орден: братство и власть». Филолог-культуролог Анастасия Чернова расскажет о развитии тайного движения в России, его истории и символике.

Программа:

  • В чем заключается идея братства и актуальна ли она до сих пор?
  • Как вольные каменщики появились в России, и чем им помог Петр I?
  • Масоны влияли на историю нашей страны?
  • Как Пушкин связан с орденом, и кто еще из писателей восхищался братством?
  • Кто такой Великий Архитектор?
  • По каким признакам и символам можно узнать масонов в массовой культуре?
  • Как вступить в ложу, и кому это действительно нужно?

Эпоха глянца и потребления:

«Дети Вдовы, вольные каменщики, члены братства, орденоносцы и иллюминаты — у масонов много имен. И каждое из них еще глубже раскрывает характер тайного общества, вокруг которого за несколько веков сложилось много домыслов и секретов. Попробуем разобраться, где проходит тонкая грань между истиной и теорией заговоров», — рассказали организаторы.

Масонство — движение, которое появилось в виде тайного общества. Берет свое начало в конце XVI — начале XVII века. Основной версией происхождения считается объединение средневековых строительных гильдий каменщиков. Общая численность масонов в мире оценивается в 4 млн человек.

Лекция начнется 24 июля в 19:00 в баре «Винзавод» по улице Мира, 38/1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 июля пройдет лекция о режиссере Фрэнсисе Форде Копполе.

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В Краснодаре состоится лекция о масонском ордене
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