Дом как смертельная ловушка. В Краснодаре в кино покажут фильм «Пункт назначения: Высотка 613»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Пункт назначения: Высотка 613» © Скриншот видео с Rutube-канала «КИНО МУЛЬТИКИ СЕРИАЛЫ ТРЕЙЛЕРЫ 2025»
    Кадр из трейлера к фильму «Пункт назначения: Высотка 613» © Скриншот видео с Rutube-канала «КИНО МУЛЬТИКИ СЕРИАЛЫ ТРЕЙЛЕРЫ 2025»

В прокат выходит тайваньский фильм, вдохновленный знаменитой франшизой (18+)

10 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Пункт назначения: Высотка 613». Лента представляет собой хоррор.

Тайваньский режиссер Джо Цянь вдохновлялся знаменитой американской франшизой, однако картина не имеет к ней отношения. 

Булгаков, Моцарт, Ирвин:

В центре повествования находятся женщина с дочкой. Они вынуждены начать новую жизнь в многоэтажной высотке. Сначала здание кажется им уютным домом, однако вскоре зловещие силы превращают жилой комплекс в смертельную ловушку.

Посмотреть фильм «Пункт назначения: Высотка 613» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, 10 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет триллер «Хищные твари».

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