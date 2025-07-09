Дом как смертельная ловушка. В Краснодаре в кино покажут фильм «Пункт назначения: Высотка 613»

Тайваньский режиссер Джо Цянь вдохновлялся знаменитой американской франшизой, однако картина не имеет к ней отношения.

10 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Пункт назначения: Высотка 613». Лента представляет собой хоррор.

В центре повествования находятся женщина с дочкой. Они вынуждены начать новую жизнь в многоэтажной высотке. Сначала здание кажется им уютным домом, однако вскоре зловещие силы превращают жилой комплекс в смертельную ловушку.

Посмотреть фильм «Пункт назначения: Высотка 613» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».