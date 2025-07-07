Активный отдых и яркие впечатления. На Курорте Красная Поляна открылся новый аттракцион — маунтинкарты

Сервис доступен на Поляне 960. Специально для этого в летний период работает канатная дорога К8 «Снежная звезда».

На Курорте Красная Поляна открылся новый летний аттракцион — маунтинкарты. Это специальный спортивный карт для скоростного спуска по горным трассам. Управляя им, можно почувствовать драйв и адреналин, а также насладиться живописными видами.

Конструкция маунтинкарта идеально подходит для горных склонов и лесных троп. Кроме того, аттракцион исключает негативное воздействие на экосистему.

Старт находится на высоте 1130 метров, финиш — на Поляне 960. Общая протяженность трассы составляет 1300 метров.

Подняться к старту можно на канатной дороге «Снежная звезда» бесплатно при наличии оплаченного чека за маунтинкарт. Гостей ждет один или два спуска по трассе. Время в пути — 10 минут.

Тарифы:

1 спуск детский — 1800 рублей;

1 спуск взрослый — 2200 рублей;

2 спуска детских — 2800 рублей;

2 спуска взрослых — 3500 рублей.

Условия участия:

от 10 лет, рост от 140 см;

до 16 лет — только в сопровождении взрослого.

График работы К8 «Снежная звезда»: с 9:00 до 19:30, последний подъем — в 19:00.

Маунтинкарт изготовлен из высококлассного алюминия и весит всего 20 кг. Низко расположенный центр тяжести и широкая колея обеспечивают отличную курсовую устойчивость, а эргономичное сиденье добавляет комфорта и безопасности во время езды. Понятное управление позволяет кататься даже новичкам.

Приобрести услугу можно на точках «Чем заняться», в кассе сервиса или на сайте .

Напомним, на Курорте Красная Поляна открылся летний высокогорный палаточный лагерь. Кемпинг расположился в живописной долине Цирк-2 на высоте 2050 метров над уровнем моря.

Для гостей предусмотрены двухместные палатки, оборудованные всем необходимым — удобный тамбур, надувные матрасы, теплые спальники. Также доступны просторные шатры с обогревателями, освещением и электричеством, надувными двуспальными кроватями, мягкими одеялами.