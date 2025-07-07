Неделя в Краснодарском крае начнется с жары
В Краснодаре и крае 7-9 июля будет облачно и до +37 С
Краснодарский гидрометцентр опубликовал прогноз на начало рабочей недели.
В Краснодаре 7 июля будет переменная облачность, восточный ветер силой до 8 м/с и +34° С. Осадков не ожидается. Во вторник и среду температура воздуха днем будет достигать +37° С. По ночам будет прохладнее — 19...21° С.
В крае в целом погода будет похожая: без осадков, восточный ветер 4-9 м/с, 32...38° С днем, 18...23° С по ночам. На Черноморском побережье будет не так жарко: 28...33° С днем, 19...24° С ночью. В горных районах — от 17...22° С днем до 10...15° С по ночам.
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