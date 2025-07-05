Обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы

Краснодарский край, В мире

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  • Первый снимок объекта A11pl3Z. На фото видно, что его угловая скорость сильно отличается от остальных небесных тел © Скриншот сайта NASA, nasa.gov
    Первый снимок объекта A11pl3Z. На фото видно, что его угловая скорость сильно отличается от остальных небесных тел © Скриншот сайта NASA, nasa.gov

Кубанские астрономы приняли участие в подтверждении открытия межгалактической кометы ATLAS.

Телеграм-канал Кубанского государственного университета рассказал об участии своей астрофизической оптической обсерватории в «подхвате» ‒ подтверждении межзвездного статуса объекта 3I/ATLAS.

Объект под первоначальным названием A11pl3Z был впервые обнаружен роботизированной обсерваторией ATLAS, расположенной на Гавайях, 1 июля. Дальнейшее наблюдение показало, что это межзвездное тело ‒ сгусток вещества, на большой скорости летящий по космосу без какой-либо орбиты. Это всего лишь третий межзвездный объект, который удалось зафиксировать человечеству за всю историю земной астрономии ‒ после астероида 1I/Оумуамуа (открыт в октября 2017-го) и кометы 2I/Borisov (август 2019-го).

4 июля было установлено, что A11pl3Z (который к тому времени уже получил новое название ‒ 3I/ATLAS) является кометой. Об этом свидетельствует наличие газопылевого облака вокруг ядра объекта, а также его относительно короткий хвост. Именно в этих работах и принимали участие астрономы из КубГУ.

  • Предполагаемая траектория движения межзвездной кометы 3I/ATLAS © Скриншот сайта NASA, nasa.gov
    Предполагаемая траектория движения межзвездной кометы 3I/ATLAS © Скриншот сайта NASA, nasa.gov

Сейчас 3I/ATLAS находится на расстоянии около 670 миллионов километров от Солнца. Максимальное сближение с Землей у кометы произойдет в сентябре-декабре ‒ она пройдёт внутри орбиты Марса, и, расстояние до нашей планеты в какой-то момент (предположительно, 19 декабря) составит 270 миллионов километров. Звездная величина объекта в это время будет равна 11 ‒ то есть, невооруженным взглядом его будет не разглядеть, но в телескоп можно. Наблюдения затруднит тот факт, что между 3I/ATLAS и Землей будет находиться Солнце. С другой стороны, объект может повести себя непредсказуемо.

«Поскольку комета прилетает из-за пределов Солнечной системы, она может вести себя иначе, чем местные кометы, становясь ярче или намного меньше, чем ожидалось», ‒ говорит заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что ставропольские ученые изобрели экономичные керамические фары.

Космос КубГУ Наука

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Обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы
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