Обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы

Телеграм-канал Кубанского государственного университета рассказал об участии своей астрофизической оптической обсерватории в «подхвате» ‒ подтверждении межзвездного статуса объекта 3I/ATLAS.

Объект под первоначальным названием A11pl3Z был впервые обнаружен роботизированной обсерваторией ATLAS, расположенной на Гавайях, 1 июля. Дальнейшее наблюдение показало, что это межзвездное тело ‒ сгусток вещества, на большой скорости летящий по космосу без какой-либо орбиты. Это всего лишь третий межзвездный объект, который удалось зафиксировать человечеству за всю историю земной астрономии ‒ после астероида 1I/Оумуамуа (открыт в октября 2017-го) и кометы 2I/Borisov (август 2019-го).

4 июля было установлено, что A11pl3Z (который к тому времени уже получил новое название ‒ 3I/ATLAS) является кометой. Об этом свидетельствует наличие газопылевого облака вокруг ядра объекта, а также его относительно короткий хвост. Именно в этих работах и принимали участие астрономы из КубГУ.