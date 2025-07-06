Жительница Староминской отсудила у МВД 226 тысяч рублей за то, что ее назвали мужчиной

Суд обязал МВД компенсировать семейной паре из Краснодарского края стоимость турпутевки, которая «сгорела» из-за ошибки в загранпаспорте супруги

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал Министерство внутренних дел РФ выплатить 226 тысяч рублей семейной паре из Краснодарского края — об этом сообщает «Российская газета».

«Краснодарские известия» уточняют, что речь идет об отделе МВД по Староминскому району, где допустили техническую ошибку, оформляя загранпаспорт местной жительнице — в графе «пол» ей указали «мужской».

Первыми эту ошибку в марте нынешнего года заметили пограничники, когда семейная пара намеревалась вылететь в Таиланд, чтобы отпраздновать 8 марта. Паспорт у женщины изъяли и за границу не выпустили. Муж ее тоже никуда не поехал.

Семейная пара подала в суд, который признал их правоту и постановил, что МВД должно компенсировать 206 тысяч рублей за «сгоревшую» путевку и 20 тысяч рублей моральной компенсации. Министерство подало апелляцию, в которой говорилось, что «истец должна была сама обнаружить ошибку при получении паспорта». Дело дошло до четвертой инстанции, где вынесли окончательное решение:

«Довод отклоняется, так как ошибка в графе "пол" при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (пункт 147.3 Административного регламента МВД)».

Также кассационный суд подтвердил, что компенсировать расходы на супруга тоже обязательно, поскольку тур был приобретен для совместной поездки и без жены была невозможна «реализация основной цели поездки».