Краснодарский озеленитель через суд требует 420 тысяч евро от парка Галицкого

Краснодарский край

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  • Японский сад парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Японский сад парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарская компания «Статус» попытается через Верховный суд России отсудить почти полмиллиона евро у структур Сергея Галицкого

Издание «КоммерсантЪ» обнаружило в картотеке арбитражных дел кассационную жалобу краснодарской компании «Статус» (Botanov.net) на решение нижестоящих судов по спору с ООО «Инвестстрой», во владении которого находится парк «Краснодар».

«Статус» требует взыскать с «Инвестстроя» 420 тысяч евро (истец утверждает, что это задолженность по договору поставки от 8 октября 2021 года), а также 340 тысяч рублей расходов на экспертизу и 75 тысяч рублей штрафа.

«Инвестстрой» подал встречный иск, в котором требует взыскать со «Статуса» 399 тысяч евро за незаконное обогащение, 5000 евро процентов за пользование средствами, 20 тысяч евро за непоставленный товар (миниатюрные сосны Sylvestris bonsai), плюс неустойку и компенсацию расходов на экспертизу.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 17 февраля оставил в силе решение в пользу «Инвестстроя». Теперь «Статус» подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. На данный момент жалоба в работу еще не принята.

Ранее стало известно, что о парке «Краснодар» думает Ольга Бузова.

Благоустройство парк «Краснодар» Парки Правосудие Сергей Галицкий Суд

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Краснодарский озеленитель через суд требует 420 тысяч евро от парка Галицкого
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