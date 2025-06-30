Ученые Ставрополя научились делать фары и прожекторы из керамики

Ставропольский край

Распечатать

  • © Скриншот с сайта СКФУ
    © Скриншот с сайта СКФУ

В Ставрополе разработали и запатентовали новую технологию создания автомобильных фар

19 июня Северо-кавказский федеральный университет сообщил, что ученые ВУЗа получили патент на разработку фар и прожекторов из керамики. Светоизлучающий модуль создали на основе люминесцентных керамических преобразователей лазерного излучения. Он будет востребован для разработки автомобильных фар и прожекторов.

Модуль с белым световым потоком позволит получать более мощный, компактный и долговечный источник света, а также, в отличие от синего аналога, он лучше воспринимается человеческим глазом. 

Также модуль имеет преимущество над порошковыми люминофорами, которые традиционно используют при разработке автомобильных фар. 

Читайте также:

Люминофоры превращают энергию в свет, но сильно нагреваются и быстро выходят из строя. Световой модуль же обладает равномерностью излучения, одной температурой по всей площади, более длительным сроком службы и способен охлаждаться. 

«Для стабильной работы устройства необходимо охлаждать преобразователь света. Часть энергии поглощенного возбуждающего излучения превращается в тепло, которое при накоплении начинает гасить люминесценцию. При использовании керамики, в отличие от слоя люминофора, в преобразователе тепло может распределиться более равномерно, а затем отводиться с помощью охлаждающего контура», — отметил один из авторов разработки, доктор химических наук Виталий Тарала

Как писали Юга.ру, в феврале 2025 года Ставропольские ученые создали моющее средство из отходов молочного производства.

Автомобили Наука Открытия ученых Ставрополь

Новости

В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гонка» с Крисом Хемсвортом. В основе истории лежит реальная трагедия
«Потеряли по дороге». В Краснодаре вместо семи обещанных школ построили только две
Ученые Ставрополя научились делать фары и прожекторы из керамики
В Новороссийске жители квартир, пострадавших от атаки БПЛА, два месяца ждут помощи от властей
В Краснодаре стоимость билетов на концерт «Ленинграда» доходит до 20 тыс. рублей, Zivert — до 25 тыс. рублей
«Издалека похожа на настоящую». Туристы считают, что на нудистском пляже под Сочи установили поддельные камеры

Лента новостей

«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого»
27 июня, 11:00
«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого»
Как теневой рынок искажает данные о стоимости погребения в Краснодарском крае и Адыгее
Ключ дома моего
Сегодня, 09:30 Реклама
Ключ дома моего
Как «Ростелеком» помогает и жильцам, и управляющим компаниям
В краснодарских трамваях и троллейбусах с кондиционерами двери перестанут открываться сами
Вчера, 18:55
В краснодарских трамваях и троллейбусах с кондиционерами двери перестанут открываться сами

Реклама на сайте