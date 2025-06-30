Ученые Ставрополя научились делать фары и прожекторы из керамики

19 июня Северо-кавказский федеральный университет сообщил, что ученые ВУЗа получили патент на разработку фар и прожекторов из керамики. Светоизлучающий модуль создали на основе люминесцентных керамических преобразователей лазерного излучения. Он будет востребован для разработки автомобильных фар и прожекторов.

Модуль с белым световым потоком позволит получать более мощный, компактный и долговечный источник света, а также, в отличие от синего аналога, он лучше воспринимается человеческим глазом.

Также модуль имеет преимущество над порошковыми люминофорами, которые традиционно используют при разработке автомобильных фар.