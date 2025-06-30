Ученые Ставрополя научились делать фары и прожекторы из керамики
В Ставрополе разработали и запатентовали новую технологию создания автомобильных фар
19 июня Северо-кавказский федеральный университет сообщил, что ученые ВУЗа получили патент на разработку фар и прожекторов из керамики. Светоизлучающий модуль создали на основе люминесцентных керамических преобразователей лазерного излучения. Он будет востребован для разработки автомобильных фар и прожекторов.
Модуль с белым световым потоком позволит получать более мощный, компактный и долговечный источник света, а также, в отличие от синего аналога, он лучше воспринимается человеческим глазом.
Также модуль имеет преимущество над порошковыми люминофорами, которые традиционно используют при разработке автомобильных фар.
Люминофоры превращают энергию в свет, но сильно нагреваются и быстро выходят из строя. Световой модуль же обладает равномерностью излучения, одной температурой по всей площади, более длительным сроком службы и способен охлаждаться.
«Для стабильной работы устройства необходимо охлаждать преобразователь света. Часть энергии поглощенного возбуждающего излучения превращается в тепло, которое при накоплении начинает гасить люминесценцию. При использовании керамики, в отличие от слоя люминофора, в преобразователе тепло может распределиться более равномерно, а затем отводиться с помощью охлаждающего контура», — отметил один из авторов разработки, доктор химических наук Виталий Тарала
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