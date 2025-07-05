Росстат перестал публично отчитываться о демографии

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из традиционного отчета Росстата убрали данные о демографической ситуации в стране

2 июля Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2025 года. В свежей версии сборника отсутствует часть, посвященная демографии, притом что в предыдущих аналогичных отчетах она всегда была — на этот факт обратил внимание телеграм-канал «Если быть точным».

В частности, в свежем докладе нет общих данных о воспроизводстве населения — числе родившихся и умерших, браков и разводов. Последние опубликованные данные — за первый квартал 2025 года — свидетельствуют о том, что в России количество умерших превысило количество родившихся в 1,6 раза, и сразу в 64 регионах страны это соотношение составило 1,5-3,1 раза.

Также Росстат перестал публиковать общую оценку миграционной ситуации — разницу между числом прибывших из других стран и выбывших из России. Статистика по 2024 году показывает, что за этот период приток мигрантов в Россию стал рекордным.

Демограф Алексей Ракша (признан в России иноагентом) ранее отмечал,что Росстат постепенно перестает публиковать оперативные данные рождаемости. «Фактически в России начиная с марта 2025-го почти отсутствует публичная демографическая статистика», — утверждает Ракша.

Ранее стало известно, сколько именно врачей и учителей не хватает в Краснодарском крае.

Демография Мигранты Росстат Статистика

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