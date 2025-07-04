В Краснодаре пройдет выставка о внутреннем «источнике» силы и образах христианских традиций

Художественный музей имени Ф. А. Коваленко анонсировал на 10 июля открытие выставки художницы Ольги Королевой «Источник». В экспозицию войдут 23 работы, которые были созданы в течении четырех лет.

Работы расскажут о творческом пути автора, о запутанности и тупике, а также о внутреннем «источнике», который помогает двигаться дальше. В картинах Ольга переосмысляет образы христианской традиции, создает сложные иконописные поверхности и использует множественные наслоения и лессировки.