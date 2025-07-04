В Краснодаре пройдет выставка о внутреннем «источнике» силы и образах христианских традиций
В краснодарском музее имени Ф. А. Коваленко состоится открытие выставки Ольги Королевой «Источник» (6+)
Художественный музей имени Ф. А. Коваленко анонсировал на 10 июля открытие выставки художницы Ольги Королевой «Источник». В экспозицию войдут 23 работы, которые были созданы в течении четырех лет.
Работы расскажут о творческом пути автора, о запутанности и тупике, а также о внутреннем «источнике», который помогает двигаться дальше. В картинах Ольга переосмысляет образы христианской традиции, создает сложные иконописные поверхности и использует множественные наслоения и лессировки.
Живопись, графика, текстиль:
«Некоторые работы созданы буквально как рефлексия на определенные сюжеты, такие как Лествица или Благовещение. В других я обращаюсь к теме опосредованно: мотивы путников, Троицы», — прокомментировала художница.
Выставка будет работать с 10 по 20 июля по улице Красной, 15. Стоимость билетов для взрослых — 200 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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