Просрочка по ипотеке в ЮФО и СКФО за год выросла почти в 2,5 раза. В Дагестане объем задолженности составил 3,8 млрд рублей

Абхазия, Дагестан, Ингушетия, Краснодарский край, Северная Осетия, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эти цифры представлены в сервисе получения данных Банка России

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России с мая 2024 по май 2025 года вырос в 2,1 раза — с 64,5 млрд до 136,8 млрд рублей. Это следует из информации, опубликованной сервисом получения данных Банка России. Ее изучила редакция Юга.ру.

В Северо-Кавказском федеральном округе объем просроченных платежей увеличился в 2,4 раза — с 4,3 млн до 10,4 млн рублей:

  • В Дагестане, лидере по абсолютному объему долга в округе, просрочка выросла в 2,7 раза — с 1,4 млрд до 3,8 млрд рублей.
  • В Северной Осетии зафиксирован рост почти в 2,9 раза — с 630 млн до 1,8 млрд рублей.
  • Наиболее резкий скачок произошел в Ингушетии, где объем просрочки увеличился более чем в три раза — со 134 млн до 422 млн рублей.

Схожая ситуация наблюдается и в Южном федеральном округе, где задолженность выросла в 2,3 раза, достигнув 16,4 млрд рублей против 7,2 млрд годом ранее. В Краснодарском крае объем просрочки увеличился с 4 млрд до 9,5 млрд рублей (рост в 2,4 раза), в Адыгее — с 210 млн до 577 млн рублей (в 2,75 раза).

Как писали Юга.ру, 57% россиян готовы к электронной ипотеке.

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Просрочка по ипотеке в ЮФО и СКФО за год выросла почти в 2,5 раза. В Дагестане объем задолженности составил 3,8 млрд рублей
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