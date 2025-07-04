Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России с мая 2024 по май 2025 года вырос в 2,1 раза — с 64,5 млрд до 136,8 млрд рублей. Это следует из информации, опубликованной сервисом получения данных Банка России. Ее изучила редакция Юга.ру.

В Северо-Кавказском федеральном округе объем просроченных платежей увеличился в 2,4 раза — с 4,3 млн до 10,4 млн рублей:

В Дагестане, лидере по абсолютному объему долга в округе, просрочка выросла в 2,7 раза — с 1,4 млрд до 3,8 млрд рублей.

В Северной Осетии зафиксирован рост почти в 2,9 раза — с 630 млн до 1,8 млрд рублей.

Наиболее резкий скачок произошел в Ингушетии, где объем просрочки увеличился более чем в три раза — со 134 млн до 422 млн рублей.

Схожая ситуация наблюдается и в Южном федеральном округе, где задолженность выросла в 2,3 раза, достигнув 16,4 млрд рублей против 7,2 млрд годом ранее. В Краснодарском крае объем просрочки увеличился с 4 млрд до 9,5 млрд рублей (рост в 2,4 раза), в Адыгее — с 210 млн до 577 млн рублей (в 2,75 раза).