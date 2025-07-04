Два курорта Краснодарского края стали самыми дорогими в России по суточным расходам

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики назвали самые затратные направления летнего отдыха по размеру ежедневных карманных расходов

4 июля ТАСС сообщило, что стали известны самые дорогостоящие места для летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов.

Рейтинг возглавил Сочи. Там ежедневно путешественникам приходится тратить 2 тыс. 482 рубля. Вторую строчку занимает Анапа — 2 тыс. 197 рублей.

Читайте также:

На третьем месте курорт Белокуриха в Алтайском крае с суточными расходами на уровне 2 тыс. 132 рублей. Средняя продолжительность отдыха в этих местах составляет 11 дней.

В Ялте туристы проводят около 12 дней и тратят по 2 тыс. 20 рублей в сутки. Во Владивостоке — 14 дней и 1 тыс. 533 рубля.

Как писали Юга.ру, загрузка отелей в Анапе снизилась до 30%. Туроператоры теряют десятки миллионов рублей.

Анапа Деньги Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи

Новости

Просрочка по ипотеке в ЮФО и СКФО за год выросла почти в 2,5 раза. В Дагестане объем задолженности составил 3,8 млрд рублей
В Краснодаре пройдет благотворительное занятие по йоге в поддержку природы
Два курорта Краснодарского края стали самыми дорогими в России по суточным расходам
В краснодарском музее пройдет фортепианный концерт
Не «грязная», но «загрязненная». Экологи оценили состояние русла Кубани
Полиция Ингушетии опровергла информацию об обысках у главы ведомства

Лента новостей

«Я ищу не разруху, а застывшее время»
Сегодня, 11:45
«Я ищу не разруху, а застывшее время»
Монолог путешественницы по нетуристическим и заброшенным местам России
«Мыла палату за кружку кипятка»
Вчера, 19:36
«Мыла палату за кружку кипятка»
История пациентки психиатрической больницы Краснодара и ответ минздрава
Типрессо-бар «Каппу Ча»
Вчера, 18:30
Типрессо-бар «Каппу Ча»
Тестируем новый способ попасть в Японский сад Краснодара без очереди за 1500 рублей

Реклама на сайте