Два курорта Краснодарского края стали самыми дорогими в России по суточным расходам
Аналитики назвали самые затратные направления летнего отдыха по размеру ежедневных карманных расходов
4 июля ТАСС сообщило, что стали известны самые дорогостоящие места для летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов.
Рейтинг возглавил Сочи. Там ежедневно путешественникам приходится тратить 2 тыс. 482 рубля. Вторую строчку занимает Анапа — 2 тыс. 197 рублей.
На третьем месте курорт Белокуриха в Алтайском крае с суточными расходами на уровне 2 тыс. 132 рублей. Средняя продолжительность отдыха в этих местах составляет 11 дней.
В Ялте туристы проводят около 12 дней и тратят по 2 тыс. 20 рублей в сутки. Во Владивостоке — 14 дней и 1 тыс. 533 рубля.
Как писали Юга.ру, загрузка отелей в Анапе снизилась до 30%. Туроператоры теряют десятки миллионов рублей.