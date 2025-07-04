Два курорта Краснодарского края стали самыми дорогими в России по суточным расходам

4 июля ТАСС сообщило , что стали известны самые дорогостоящие места для летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов.

На третьем месте курорт Белокуриха в Алтайском крае с суточными расходами на уровне 2 тыс. 132 рублей. Средняя продолжительность отдыха в этих местах составляет 11 дней.

В Ялте туристы проводят около 12 дней и тратят по 2 тыс. 20 рублей в сутки. Во Владивостоке — 14 дней и 1 тыс. 533 рубля.