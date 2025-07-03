Мазут, обнаруженный на пляже Новороссийска, не связан с аварией в Керченском проливе — оперштаб

Предыстория. 30 июня телеграм-канал «ЧП Юг» опубликовал ролик, в котором женщина показала своего ребенка, испачканного в мазуте. Видео было снято на пляже «Нептун» в Новороссийске. МЦУ города подтвердил наличие нефтепродуктов на побережье.



Тогда в различных пабликах и СМИ появилась информация, что мазут с новороссийского пляжа оказался из-за разлива нефти в Анапе.

3 июля оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию, что мазут на пляже Новороссийска связан с происшествием в Анапе и Темрюкском районе. Власти заявили, что нефтепродукты на побережье оказались из-за аварии в морском порту города.

20 июня 2025 года в порту Новороссийска вышло из строя судовое оборудование на панамском корабле Honrise во время его буксировки. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение акватории на площади более 35 000 кв. м.