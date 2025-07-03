Мазут, обнаруженный на пляже Новороссийска, не связан с аварией в Керченском проливе — оперштаб

Краснодарский край

Распечатать

  • Пустой пляж в Новороссийске © Фото Александры Савичевой, unsplash.com
    Пустой пляж в Новороссийске © Фото Александры Савичевой, unsplash.com

Следы нефтепродуктов на пляже Новороссийска появились из-за аварии в морском порту

Предыстория. 30 июня телеграм-канал «ЧП Юг» опубликовал ролик, в котором женщина показала своего ребенка, испачканного в мазуте. Видео было снято на пляже «Нептун» в Новороссийске. МЦУ города подтвердил наличие нефтепродуктов на побережье. 

Тогда в различных пабликах и СМИ появилась информация, что мазут с новороссийского пляжа оказался из-за разлива нефти в Анапе.

3 июля оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию, что мазут на пляже Новороссийска связан с происшествием в Анапе и Темрюкском районе. Власти заявили, что нефтепродукты на побережье оказались из-за аварии в морском порту города.

20 июня 2025 года в порту Новороссийска вышло из строя судовое оборудование на панамском корабле Honrise во время его буксировки. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение акватории на площади более 35 000 кв. м. 

Читайте также:

По данным Росморречфлота последствия аварии оперативно ликвидировали, развернув боновые заграждения, а для доочистки воды использовали биосорбент.

«Обнаруженные нефтепродукты — остаточные следы этой аварии и никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года», — подчеркнул оперштаб. 

Как писали Юга.ру, 27 июня власти напомнили о штрафах за купание на опасных пляжах Анапы и Темрюкского района.

Курорты и туризм Нефть Новороссийск Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

Новости

Булгаков, Моцарт, Ирвин. В Краснодаре в июле и августе пройдут «Волшебные вечера»
В Краснодаре пройдет парад колясок
В Краснодаре начали реставрировать особняк генерала Вишневецкого
Мазут, обнаруженный на пляже Новороссийска, не связан с аварией в Керченском проливе — оперштаб
Ссыльный Пушкин, недетский Маршак и скандальный Лимонов. В Краснодаре пройдет экскурсия о литературной истории города
В Краснодаре утвердили площадки для голубятен и дрессировки собак. Где они находятся?

Лента новостей

Реклама на сайте