Мазут, обнаруженный на пляже Новороссийска, не связан с аварией в Керченском проливе — оперштаб
Следы нефтепродуктов на пляже Новороссийска появились из-за аварии в морском порту
Предыстория. 30 июня телеграм-канал «ЧП Юг» опубликовал ролик, в котором женщина показала своего ребенка, испачканного в мазуте. Видео было снято на пляже «Нептун» в Новороссийске. МЦУ города подтвердил наличие нефтепродуктов на побережье.
Тогда в различных пабликах и СМИ появилась информация, что мазут с новороссийского пляжа оказался из-за разлива нефти в Анапе.
3 июля оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию, что мазут на пляже Новороссийска связан с происшествием в Анапе и Темрюкском районе. Власти заявили, что нефтепродукты на побережье оказались из-за аварии в морском порту города.
20 июня 2025 года в порту Новороссийска вышло из строя судовое оборудование на панамском корабле Honrise во время его буксировки. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение акватории на площади более 35 000 кв. м.
По данным Росморречфлота последствия аварии оперативно ликвидировали, развернув боновые заграждения, а для доочистки воды использовали биосорбент.
«Обнаруженные нефтепродукты — остаточные следы этой аварии и никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года», — подчеркнул оперштаб.
Как писали Юга.ру, 27 июня власти напомнили о штрафах за купание на опасных пляжах Анапы и Темрюкского района.