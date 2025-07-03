Загрузка отелей в Анапе снизилась до 30%, а туроператоры теряют десятки миллионов рублей

В анапских гостиницах загрузка не превышает 30%, а турпоток снизился до 60%

1 июля «Интерфакс» сообщил, что летом 2025 года загрузка гостиниц в Анапе не превышает 30%. Об этом изданию сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она отметила, что количество организованных и самостоятельных туристов, отправившихся на курорт, снизилось на 50-60%. Потери туроператоров из-за введенных ограничений в Анапе исчисляются десятками миллионов рублей. Туристы отменяют организованные поездки, но отели не возвращают предоплату за размещение туроператорам.