Загрузка отелей в Анапе снизилась до 30%, а туроператоры теряют десятки миллионов рублей
В анапских гостиницах загрузка не превышает 30%, а турпоток снизился до 60%
1 июля «Интерфакс» сообщил, что летом 2025 года загрузка гостиниц в Анапе не превышает 30%. Об этом изданию сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она отметила, что количество организованных и самостоятельных туристов, отправившихся на курорт, снизилось на 50-60%. Потери туроператоров из-за введенных ограничений в Анапе исчисляются десятками миллионов рублей. Туристы отменяют организованные поездки, но отели не возвращают предоплату за размещение туроператорам.
«Места были оплачены в феврале-марте. И объекты размещения сейчас эти деньги не возвращают. В этой ситуации туроператоры предлагают туристам другие возможности, но не прямой возврат средств. При этом потери гостиничного бизнеса еще больше», — прокомментировала Ломидзе.
Она подчеркнула, что в Анапе и Темрюкском районе отелям будет оказана господдержка в размере 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. Гостиницы смогут получить деньги в виде льготного кредита или инвестиций на поддержание инфраструктуры объекта.
Как сообщали Юга.ру, в начале мая Роспотребнадзор признал 150 пляжей Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Экологическая катастрофа изменила отдых в Краснодарском крае. По оценкам экспертов, летом Анапа может потерять до 2,5 млн отдыхающих.