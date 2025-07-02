Краснодар и китайский Шицзячжуан стали городами-побратимами

30 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что китайский город Шицзячжуан стал побратимом Краснодара. Соглашение подписали глава кубанской столицы Евгений Наумов и генеральный секретарь муниципального комитета Коммунистической партии Китая в Шицзячжуане Ли Руйфэн. Город стал вторым китайским городом-побратимом Краснодара после Харбина.

Шицзячжуан — столица провинции Хэбэй и ее политический, экономический, культурный и транспортный центр с населением около 11 млн человек. Городской округ является важным транспортным узлом, связывающим железные дороги Китая, автомагистрали и почтовые линии.

Также на встрече обсудили планы сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры, туризма, образования и спорта.

«С 2022 года мы укрепляем взаимодействие в сфере экономики, развиваем гуманитарные связи. Дружат наши дети и студенты, сотрудничают предприниматели. Уверен, мы откроем новую страницу наших отношений, которая будет насыщена многими полезными и нужными для жителей наших городов проектами и яркими событиями. Теперь у нас есть ещё один надежный друг в Китае», — подчеркнул Евгений Наумов.