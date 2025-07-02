Краснодар и китайский Шицзячжуан стали городами-побратимами

Краснодарский край

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  • Евгений Наумов и Ли Руйфэн © Фото Станислава Телеховца с сайта пресс-службы краснодарской администрации
    Евгений Наумов и Ли Руйфэн © Фото Станислава Телеховца с сайта пресс-службы краснодарской администрации

Кубанская столица и центр китайской провинции Хэбей стали побратимами

30 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что китайский город Шицзячжуан стал побратимом Краснодара. Соглашение подписали глава кубанской столицы Евгений Наумов и генеральный секретарь муниципального комитета Коммунистической партии Китая в Шицзячжуане Ли Руйфэн. Город стал вторым китайским городом-побратимом Краснодара после Харбина.

Шицзячжуан — столица провинции Хэбэй и ее политический, экономический, культурный и транспортный центр с населением около 11 млн человек. Городской округ является важным транспортным узлом, связывающим железные дороги Китая, автомагистрали и почтовые линии. 

Также на встрече обсудили планы сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры, туризма, образования и спорта. 

«С 2022 года мы укрепляем взаимодействие в сфере экономики, развиваем гуманитарные связи. Дружат наши дети и студенты, сотрудничают предприниматели. Уверен, мы откроем новую страницу наших отношений, которая будет насыщена многими полезными и нужными для жителей наших городов проектами и яркими событиями. Теперь у нас есть ещё один надежный друг в Китае», — подчеркнул Евгений Наумов.

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Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко отметила, что установление побратимских отношений благоприятно скажется на использование потенциалов обоих городов. 

Ли Руйфэн отметил красоту Краснодара и подчеркнул, что соглашение позволит «написать новую главу дружеского сотрудничества и развития».  

Также делегация Шицзячжуана передала в краснодарский музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына предметы китайской культуры: складные веера с китайской каллиграфией, бумажные «дворцовые фонари», чайный набор, фарфоровую тарелку с росписью и другие. Экспонаты будут представлены на выставке «Города-побратимы: новые партнеры». 

К моменту подписания соглашения о побратимстве города уже имели опыт сотрудничества. Например, в 2023 году делегация Краснодара приняла участие в международной выставке цифровых технологий в Шицзячжуане, а в рамках договора между КубГУ и школой № 49 Шицзячжуана китайские школьники изучают русский язык.

На сегодняшний день помимо Шицзячжуана у Краснодара 15 городов-побратимов и партнеров:

  • Бургас (Болгария);
  • Феррара (Италия);
  • Таллахасси (США);
  • Карлсруэ (Германия);
  • Харбин (Китай);
  • Сухум (Абхазия);
  • Ереван (Армения);
  • Нанси (Франция);
  • Вельс (Австрия);
  • Ларнака (Кипр);           
  • Дуцзянъянь (Китай); 
  • Андижан (Узбекистан);
  • Гродно (Беларусь);
  • Восточное Сараево (Босния и Герцеговина);
  • Кешм (Иран).

Как писали Юга.ру, с 1 августа 2023 года Китай ввел для российских туристов безвизовый режим при посещении страны в туристических группах. 

Евгений Наумов Краснодар Международное сотрудничество политика События

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