Краснодар и китайский Шицзячжуан стали городами-побратимами
Кубанская столица и центр китайской провинции Хэбей стали побратимами
30 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что китайский город Шицзячжуан стал побратимом Краснодара. Соглашение подписали глава кубанской столицы Евгений Наумов и генеральный секретарь муниципального комитета Коммунистической партии Китая в Шицзячжуане Ли Руйфэн. Город стал вторым китайским городом-побратимом Краснодара после Харбина.
Шицзячжуан — столица провинции Хэбэй и ее политический, экономический, культурный и транспортный центр с населением около 11 млн человек. Городской округ является важным транспортным узлом, связывающим железные дороги Китая, автомагистрали и почтовые линии.
Также на встрече обсудили планы сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры, туризма, образования и спорта.
«С 2022 года мы укрепляем взаимодействие в сфере экономики, развиваем гуманитарные связи. Дружат наши дети и студенты, сотрудничают предприниматели. Уверен, мы откроем новую страницу наших отношений, которая будет насыщена многими полезными и нужными для жителей наших городов проектами и яркими событиями. Теперь у нас есть ещё один надежный друг в Китае», — подчеркнул Евгений Наумов.
Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко отметила, что установление побратимских отношений благоприятно скажется на использование потенциалов обоих городов.
Ли Руйфэн отметил красоту Краснодара и подчеркнул, что соглашение позволит «написать новую главу дружеского сотрудничества и развития».
Также делегация Шицзячжуана передала в краснодарский музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына предметы китайской культуры: складные веера с китайской каллиграфией, бумажные «дворцовые фонари», чайный набор, фарфоровую тарелку с росписью и другие. Экспонаты будут представлены на выставке «Города-побратимы: новые партнеры».
К моменту подписания соглашения о побратимстве города уже имели опыт сотрудничества. Например, в 2023 году делегация Краснодара приняла участие в международной выставке цифровых технологий в Шицзячжуане, а в рамках договора между КубГУ и школой № 49 Шицзячжуана китайские школьники изучают русский язык.
На сегодняшний день помимо Шицзячжуана у Краснодара 15 городов-побратимов и партнеров:
- Бургас (Болгария);
- Феррара (Италия);
- Таллахасси (США);
- Карлсруэ (Германия);
- Харбин (Китай);
- Сухум (Абхазия);
- Ереван (Армения);
- Нанси (Франция);
- Вельс (Австрия);
- Ларнака (Кипр);
- Дуцзянъянь (Китай);
- Андижан (Узбекистан);
- Гродно (Беларусь);
- Восточное Сараево (Босния и Герцеговина);
- Кешм (Иран).
Как писали Юга.ру, с 1 августа 2023 года Китай ввел для российских туристов безвизовый режим при посещении страны в туристических группах.