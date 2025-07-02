Обогнали Москву и Санкт-Петербург. Краснодар возглавил рейтинг по количеству dog-friendly кафе и ресторанов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Краснодар стал лидером городов РФ по количеству заведений, куда можно заглянуть с питомцем

2 июля сервис геоаналитики 2ГИС сообщил, что выяснили, в каких российских городах комфортно жить с собакой и где больше всего dog-friendly заведений. Компания провела исследование в честь Международного дня собак, который отмечается 2 июля. 

В сообщении говорится, что комфортнее всего с собакой в Москве — 88% горожан живут в 15 минутах ходьбы от важных для жизни с собакой точек и сервисов. В топ-3 миллионников также вошли Екатеринбург и Красноярск.

Власти Краснодарского края запретили посещать общественные места с собаками:

При этом по количеству кафе и ресторанов, куда можно заглянуть с питомцем, лидирует Краснодар с 18,9%. На втором месте Санкт-Петербург — 17,6%, третье заняла Москва — 13,7%.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре жалуются на нехватку вакцин для кошек и собак. С дефицитом столкнулись во многих городах России.

Животные Заведения Краснодар Общепит Рестораны

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