Обогнали Москву и Санкт-Петербург. Краснодар возглавил рейтинг по количеству dog-friendly кафе и ресторанов
Краснодар стал лидером городов РФ по количеству заведений, куда можно заглянуть с питомцем
2 июля сервис геоаналитики 2ГИС сообщил, что выяснили, в каких российских городах комфортно жить с собакой и где больше всего dog-friendly заведений. Компания провела исследование в честь Международного дня собак, который отмечается 2 июля.
В сообщении говорится, что комфортнее всего с собакой в Москве — 88% горожан живут в 15 минутах ходьбы от важных для жизни с собакой точек и сервисов. В топ-3 миллионников также вошли Екатеринбург и Красноярск.
Власти Краснодарского края запретили посещать общественные места с собаками:
При этом по количеству кафе и ресторанов, куда можно заглянуть с питомцем, лидирует Краснодар с 18,9%. На втором месте Санкт-Петербург — 17,6%, третье заняла Москва — 13,7%.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре жалуются на нехватку вакцин для кошек и собак. С дефицитом столкнулись во многих городах России.