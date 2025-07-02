Обогнали Москву и Санкт-Петербург. Краснодар возглавил рейтинг по количеству dog-friendly кафе и ресторанов

Краснодар стал лидером городов РФ по количеству заведений, куда можно заглянуть с питомцем

2 июля сервис геоаналитики 2ГИС сообщил, что выяснили, в каких российских городах комфортно жить с собакой и где больше всего dog-friendly заведений. Компания провела исследование в честь Международного дня собак, который отмечается 2 июля.

В сообщении говорится, что комфортнее всего с собакой в Москве — 88% горожан живут в 15 минутах ходьбы от важных для жизни с собакой точек и сервисов. В топ-3 миллионников также вошли Екатеринбург и Красноярск.