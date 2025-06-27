Ветеринары жалуются на нехватку вакцин для кошек и собак. Узнали о ситуации в Краснодаре

Российские ветеринарные врачи столкнулись с нехваткой вакцин для кошек и собак. Это может привести с серьезным проблемам

«В клиники от поставщиков поступает в два-три раза меньше вакцин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сейчас в некоторых клиниках в очереди на вакцинацию стоит 200-300 животных, а в поставках приходит 10-20 доз. Дистрибьюторские компании заявляют о двух-трехкратном сокращении поставок иммунобиологических препаратов от производителей», — говорится в обращении.

26 июня «Известия» сообщили , что Национальная ветеринарная палата России пожаловалась на нехватку вакцин для кошек и собак в 2025 году. Об этом представители ведомства заявили в письме к Россельхознадзору и Минсельхозу.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что проведут видеосовещание с привлечением производителей и дистрибьюторов вакцин, чтобы разобраться в ситуации. В Минсельхозе же назвали ситуацию с обеспечением внутреннего рынка ветпрепаратами стабильной.

Юга.ру обратились за комментарием в приют для пострадавших животных «Краснодог», на попечении которого находятся сотни кошек и собак. Директор организации Наталья Дубницкая рассказала, что проблема с обеспечением ветеринарными препаратами действительно существует.

«Отечественных вакцин просто нигде нет. А если у поставщика каким-то чудом они появляются, то он заставляют дополнительно к ним что-то приобретать. Для приюта это просто убыточно, потому что речь идет об огромных суммах. Поставщики говорят, что вакцины должны появиться только в конце июля», — рассказала Наталья.

По словам Дубницкой, в очереди на вакцинацию сейчас находятся сотни животных. Если у поставщиков что-то и появляется, то препараты разбирают за считанные минуты.

«Проблема в том, что одно животное, особенно если это щенок, требует двух- и трехкратной вакцинации. «Краснодог» спасет, если мы найдем порядка 600-700 вакцин. Это если говорить про собак. С кошками дела обстоят значительно лучше. Вакцина не в избытке, но хоть как-то можно приобрести», — добавила Дубницкая.

В Национальной ветеринарной палате заявили, что падение коллективного иммунитета у домашних питомцев может привести к резкому росту инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека, таких как бешенство.