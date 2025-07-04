Функция «Портфолио» доступна для частных исполнителей и компаний в категориях «Ремонт и строительство», «Бытовые услуги», «Деловые услуги», «Мероприятия и развлечения», «Брови и ресницы», «IT, дизайн и маркетинг».

Теперь фотографии с информацией об услугах отображаются в карточке объявления. Можно создавать до 10 альбомов, каждый из которых вмещает не больше 10 фото. В альбоме можно указывать название услуги, ее описание и цену. Одно портфолио привязывается сразу к нескольким объявлениям.

Платформа Авито Услуги представила новую функцию «Портфолио», которая позволяет исполнителям размещать альбомы с примерами своих работ. С помощью этого инструмента продавцы могут демонстрировать профессиональные навыки и квалификацию. Это позволяет выделиться на фоне конкурентов и вызывать доверие у потенциальных покупателей.

«Портфолио мастеров — это ключевой инструмент, позволяющий оценить профессионализм специалистов в своей области. Мы запускаем эту функцию в категориях, где визуальная оценка играет важную или решающую роль при выборе исполнителя услуги. На первом этапе новый инструмент охватит более 1,5 млн исполнителей на платформе. В будущем мы планируем масштабирование функционала и на другие категории Авито Услуг», — прокомментировала директор по продукту Авито Услуги Мария Малышева.

Новая функция дает пользователям более полное представление о специализации исполнителя. В первые дни тестирования было создано больше 1000 альбомов, а первое портфолио появилось всего через 40 минут после запуска инструмента.

«Высокое качество контента и детальное описание услуги существенно влияют на конверсию и восприятие ценности предложения. Так, мастера и компании по ремонту и строительству, которые добавляют портфолио и детальное описание, получают больше обращений по сравнению с теми, кто оформляет объявление просто и без деталей. Портфолио повышает доверие со стороны клиентов и помогает сформировать правильное впечатление о навыках исполнителя. Мы стремимся создать пространство, где пользователи смогут легко и быстро находить мастеров, соответствующих их ожиданиям, а исполнители получат возможность наглядно продемонстрировать свои навыки и опыт», — добавила руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.

Функция «Портфолио» стала ответом на запросы пользователей. Аналитика показала, что, несмотря на доступ к множеству предложений всего в один клик, клиентам сложно выбирать исполнителей.

По данным внутреннего опроса платформы Авито Услуги, 30% клиентов вынуждены тратить слишком много времени на отбор специалистов по всем критериям. При этом каждый пятый пользователь не до конца понимает, по каким характеристикам выбирать мастера, а 16% респондентов не хватает в объявлениях портфолио.