Книжный магазин «Чарли» вернулся в Краснодар после пожара

В Краснодаре заново открылся книжный магазин «Чарли», в прошлом году потерявший в пожаре помещение и книги. Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» помог магазину перезапуститься и расшириться до культурного пространства с лекторием и кофейней

Новый «Чарли» работает в историческом особняке по адресу ул. Коммунаров, 58. Его пространство теперь в четыре раза больше прежнего — это пять залов, объединенных круговым переходом. Внутри расположены книжный магазин, кофейня и лекторий. Залы оформлены в разных оттенках природы: от светлого пшеничного поля до темного соснового бора.

«Мы придумали новый «Чарли» круговым: когда человек попадает в магазин, он сам решает, куда идти дальше — налево или направо. Это буквально начало пути героя, классический литературный сюжет, который разворачивается перед нами в жизни. Мы благодарны фонду «Вольное Дело» за поддержку нашего проекта, в котором совмещается и культура, и общество, и вкусный кофе. Мы рады быть причастными к тому, что книжная культура в городе продолжает развиваться», — говорит соосновательница «Чарли» Анна Кадикова.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Новоселье отметили летними песнями и домашним застольем. Фонд «Вольное Дело» пригласил на открытие фолк-группу hodíla ízba и организовал фуршет от фермерского хозяйства «Сокольский». Днем в «Чарли» состоялась первая лекция образовательного проекта Vita Nuova — в дальнейшем они будут проходить 2-3 раза в неделю. В июле планируют обсудить роман «Лавр», поговорить о японской анимации и провести поэтическую лабораторию.

«Чарли — это пространство, где тебе всегда помогут найти книгу, которую ты ищешь, а иногда даже определить свой литературный вкус. Это соединение книжек и людей, просвещенческого, интеллектуального, классного! Приходите, говорите с продавцами, и они обязательно введут вас в литературный мир современной России или просто подскажут, куда двигаться», — отмечает постоянная посетительница «Чарли» Юлия Беззубова.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Пахнет книгами и кофе: Почему возрождение «Чарли» — это победа для всего Краснодара

Независимый книжный «Чарли» открылся в Краснодаре в 2018 году, объединив всех читающих людей города. Летом 2024 года магазин потерял в пожаре помещение и все книги. В новом пространстве, созданном при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», «Чарли» продолжит вести просветительскую работу и открывать новые имена кубанских писателей, учёных, режиссёров и художников. Уже в августе «Чарли» и фонд проведут серию лекций по казачьей культуре. Программу совместных событий публикуют в телеграм-канале фонда «Вольное Дело».