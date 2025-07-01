От Западного обхода до Пашковки. Где в Краснодаре отключат свет 2 июля

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что в Краснодаре 2 июля отключат электричество.

В Краснодарском крае 1 июля поднимут тарифы на ЖКХ:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

1-я Гвардейская, 1, 7/4, 10;

1-я Заречная, 45;

2-й Кузнечный Зарой, 6;

Агаджановой, 53, 70;

Алюштинская, 13, 23-27, 38-40, 40/1;

Аральская, 1-7, 2-38, 13-37;

Астраханская, 1-21, 2-28;

Аэродромная, 168;

Бейсугская, 2-29;

Благоева, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5;

Болотникова, 59;

проезд Болотникова, 2;

Бородинская, 20-42, 7-35, 150/4, 150/11, 154/3, 156/3;

Бородинский переулок, 2-12, 13-31;

Василковская, 100;

Висоцкого, 108;

Гаражная, 77, 77/1, 79/а, 81, 106-108, 122-130;

Геологическая, 1-5, 16-24, 29;

Головатого, 24-34, 43-55;

Гришина, 1-13, 2-10;

Деповская, 1-7;

Димитрова, 11-47, 34-38, 42-100;

Динской проезд, 23;

Добрая, 1-21, 2-26;

Договорная, 1-21, 2-8, 10-264

Доватора, 24;

Дровянникова, 48-56;

Евдокимовская, 71, 93-101;

Есаульская, 1-11, 15-33, 2-26, 37-55, 56, 59-63;

Западный обход, 26, 30, 34, 38/1;

Заполярная, 1;

Зеленая, 633;

Кавказская, 52-100, 53-67;

Калмыцкая, 1-17;

Каляева, 58-72, 99-117, 119-121;

проезд Каляева, 11-19, 18-26, 20-26;

Ким, 6-34;

Ключевая, 86, 107;

Кольцевой проезд, 50-66, 63-87;

Красных Партизан, 1-65, 2/2, 2/5, 2/23;

Круговая, 4;

Кубанонабережная, 2;

Лабинский проезд, 13;

Линейная, 33-43, 52-60;

Малороссийский проезд, 2-20, 3-17;

Мачуги, 78;

Мостовской переулок, 16;

Народная, 25;

Нефтяная, 35-37;

Нижняя, 28;

Новая, 2-24, 1-11, 9;

Офицерская, 4 ;

Островная, 2-14, 3-17, 16-42, 19-55;

Островной переулок, 3-17, 4-14;

Павлова, 101-109, 120;

Почтовая, 107;

Пригородный проезд, 1-13, 2-10;

Раздольная, 1-5, 2-3, 6, 8-20, 11-27, 22-40;

Рашпилевская, 238, 248;

Ростовское шоссе, 22-72;

Рощинская, 1-11, 2-10;

Светлый 1-й проезд, 16-66;

Светлый 3-й проезд, 22-40;

Светлый 4-й проезд, 1-9;

Северная, 44-76;

Селезнева, 203/а, 244, 246, 248;

Силантьева, 16-76;

Ставропольская, 136-140, 223;

Станкостроительная, 16, 18;

Солнечная, 3/2;

Тбилисский проезд, 3-25, 4, 16;

Тимашевский проезд, 3-21, 4-26;

Трамвайная, 1/1, 3/1;

Урицкого, 54-82, 75-103;

Фурманова, 101;

Химическая, 64;

Циолковского, 90-104;

Школьная, 41;

Ясная, 1-7, 2-6.

Отметим, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. Свет отключают ежемесячно. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей.