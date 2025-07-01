От Западного обхода до Пашковки. Где в Краснодаре отключат свет 2 июля

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 2 июля запланировано отключение электричества. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 2 июля отключат электричество.

В Краснодарском крае 1 июля поднимут тарифы на ЖКХ:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • 1-я Гвардейская, 1, 7/4, 10;
  • 1-я Заречная, 45;
  • 2-й Кузнечный Зарой, 6;
  • Агаджановой, 53, 70;
  • Алюштинская, 13, 23-27, 38-40, 40/1;
  • Аральская, 1-7, 2-38, 13-37;
  • Астраханская, 1-21, 2-28;
  • Аэродромная, 168;
  • Бейсугская, 2-29;
  • Благоева, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5;
  • Болотникова, 59;
  • проезд Болотникова, 2;
  • Бородинская, 20-42, 7-35, 150/4, 150/11, 154/3, 156/3;
  • Бородинский переулок, 2-12, 13-31;
  • Василковская, 100;
  • Висоцкого, 108;
  • Гаражная, 77, 77/1, 79/а, 81, 106-108, 122-130;
  • Геологическая, 1-5, 16-24, 29;
  • Головатого, 24-34, 43-55;
  • Гришина, 1-13, 2-10;
  • Деповская, 1-7;
  • Димитрова, 11-47, 34-38, 42-100;
  • Динской проезд, 23;
  • Добрая, 1-21, 2-26;
  • Договорная, 1-21, 2-8, 10-264
  • Доватора, 24;
  • Дровянникова, 48-56;
  • Евдокимовская, 71, 93-101;
  • Есаульская, 1-11, 15-33, 2-26, 37-55, 56, 59-63;
  • Западный обход, 26, 30, 34, 38/1;
  • Заполярная, 1;
  • Зеленая, 633;
  • Кавказская, 52-100, 53-67;
  • Калмыцкая, 1-17;
  • Каляева, 58-72, 99-117, 119-121;
  • проезд Каляева, 11-19, 18-26, 20-26;
  • Ким, 6-34;
  • Ключевая, 86, 107;
  • Кольцевой проезд, 50-66, 63-87;
  • Красных Партизан, 1-65, 2/2, 2/5, 2/23;
  • Круговая, 4;
  • Кубанонабережная, 2;
  • Лабинский проезд, 13;
  • Линейная, 33-43, 52-60;
  • Малороссийский проезд, 2-20, 3-17;
  • Мачуги, 78;
  • Мостовской переулок, 16;
  • Народная, 25;
  • Нефтяная, 35-37;
  • Нижняя, 28;
  • Новая, 2-24, 1-11, 9;
  • Офицерская, 4 ;
  • Островная, 2-14, 3-17, 16-42, 19-55;
  • Островной переулок, 3-17, 4-14;
  • Павлова, 101-109, 120;
  • Почтовая, 107;
  • Пригородный проезд, 1-13, 2-10;
  • Раздольная, 1-5, 2-3, 6, 8-20, 11-27, 22-40;
  • Рашпилевская, 238, 248;
  • Ростовское шоссе, 22-72;
  • Рощинская, 1-11, 2-10;
  • Светлый 1-й проезд, 16-66;
  • Светлый 3-й проезд, 22-40;
  • Светлый 4-й проезд, 1-9;
  • Северная, 44-76;
  • Селезнева, 203/а, 244, 246, 248;
  • Силантьева, 16-76;
  • Ставропольская, 136-140, 223;
  • Станкостроительная, 16, 18;
  • Солнечная, 3/2;
  • Тбилисский проезд, 3-25, 4, 16;
  • Тимашевский проезд, 3-21, 4-26;
  • Трамвайная, 1/1, 3/1;
  • Урицкого, 54-82, 75-103;
  • Фурманова, 101;
  • Химическая, 64;
  • Циолковского, 90-104;
  • Школьная, 41;
  • Ясная, 1-7, 2-6.

Отметим, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. Свет отключают ежемесячно. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей.

Как писали Юга.ру, с 1 июля в Краснодарском крае вырастут тарифы на электроэнергию. Повышение цен коснется всех, но будет зависеть от диапазона.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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