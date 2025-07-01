От Западного обхода до Пашковки. Где в Краснодаре отключат свет 2 июля
В Краснодаре 2 июля запланировано отключение электричества. Делимся списком адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 2 июля отключат электричество.
В Краснодарском крае 1 июля поднимут тарифы на ЖКХ:
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- 1-я Гвардейская, 1, 7/4, 10;
- 1-я Заречная, 45;
- 2-й Кузнечный Зарой, 6;
- Агаджановой, 53, 70;
- Алюштинская, 13, 23-27, 38-40, 40/1;
- Аральская, 1-7, 2-38, 13-37;
- Астраханская, 1-21, 2-28;
- Аэродромная, 168;
- Бейсугская, 2-29;
- Благоева, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5;
- Болотникова, 59;
- проезд Болотникова, 2;
- Бородинская, 20-42, 7-35, 150/4, 150/11, 154/3, 156/3;
- Бородинский переулок, 2-12, 13-31;
- Василковская, 100;
- Висоцкого, 108;
- Гаражная, 77, 77/1, 79/а, 81, 106-108, 122-130;
- Геологическая, 1-5, 16-24, 29;
- Головатого, 24-34, 43-55;
- Гришина, 1-13, 2-10;
- Деповская, 1-7;
- Димитрова, 11-47, 34-38, 42-100;
- Динской проезд, 23;
- Добрая, 1-21, 2-26;
- Договорная, 1-21, 2-8, 10-264
- Доватора, 24;
- Дровянникова, 48-56;
- Евдокимовская, 71, 93-101;
- Есаульская, 1-11, 15-33, 2-26, 37-55, 56, 59-63;
- Западный обход, 26, 30, 34, 38/1;
- Заполярная, 1;
- Зеленая, 633;
- Кавказская, 52-100, 53-67;
- Калмыцкая, 1-17;
- Каляева, 58-72, 99-117, 119-121;
- проезд Каляева, 11-19, 18-26, 20-26;
- Ким, 6-34;
- Ключевая, 86, 107;
- Кольцевой проезд, 50-66, 63-87;
- Красных Партизан, 1-65, 2/2, 2/5, 2/23;
- Круговая, 4;
- Кубанонабережная, 2;
- Лабинский проезд, 13;
- Линейная, 33-43, 52-60;
- Малороссийский проезд, 2-20, 3-17;
- Мачуги, 78;
- Мостовской переулок, 16;
- Народная, 25;
- Нефтяная, 35-37;
- Нижняя, 28;
- Новая, 2-24, 1-11, 9;
- Офицерская, 4 ;
- Островная, 2-14, 3-17, 16-42, 19-55;
- Островной переулок, 3-17, 4-14;
- Павлова, 101-109, 120;
- Почтовая, 107;
- Пригородный проезд, 1-13, 2-10;
- Раздольная, 1-5, 2-3, 6, 8-20, 11-27, 22-40;
- Рашпилевская, 238, 248;
- Ростовское шоссе, 22-72;
- Рощинская, 1-11, 2-10;
- Светлый 1-й проезд, 16-66;
- Светлый 3-й проезд, 22-40;
- Светлый 4-й проезд, 1-9;
- Северная, 44-76;
- Селезнева, 203/а, 244, 246, 248;
- Силантьева, 16-76;
- Ставропольская, 136-140, 223;
- Станкостроительная, 16, 18;
- Солнечная, 3/2;
- Тбилисский проезд, 3-25, 4, 16;
- Тимашевский проезд, 3-21, 4-26;
- Трамвайная, 1/1, 3/1;
- Урицкого, 54-82, 75-103;
- Фурманова, 101;
- Химическая, 64;
- Циолковского, 90-104;
- Школьная, 41;
- Ясная, 1-7, 2-6.
Отметим, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. Свет отключают ежемесячно. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей.
Как писали Юга.ру, с 1 июля в Краснодарском крае вырастут тарифы на электроэнергию. Повышение цен коснется всех, но будет зависеть от диапазона.