Краснодарцев приглашают бесплатно посмотреть через телескоп на растущую Луну

Краснодарский край

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  • Луна © Фото wirestock, сайт freepik.com
    Луна © Фото wirestock, сайт freepik.com

Вечером 1 июля краснодарцы смогут рассмотреть в телескоп Луну

Телеграм-канал «Телескоп Краснодар» анонсировал на 1 июля космический показ через телескоп. Встреча пройдет в микрорайоне «Панорама» с 20:00 до 23:00. Вход свободный.

«Такую Луну, как сегодня вечером, пропустить не хочется. Освещенность 38,7%, растущая. Точное место, где хорошо видно Луну, подберу на месте», — рассказали организаторы.

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Наблюдать за небесными телами будет интересно как детям, так и взрослым. Рекомендуется взять с собой средства от комаров.

Напомним, 10, 11, 22 и 23 июля ожидаются магнитные бури, однако их сила не превысит уровня G1.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 17 июля по 24 августа можно будет увидеть звездопад Персеиды.

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