Краснодарцев приглашают бесплатно посмотреть через телескоп на растущую Луну

«Такую Луну, как сегодня вечером, пропустить не хочется. Освещенность 38,7%, растущая. Точное место, где хорошо видно Луну, подберу на месте», — рассказали организаторы.

Телеграм-канал «Телескоп Краснодар» анонсировал на 1 июля космический показ через телескоп. Встреча пройдет в микрорайоне «Панорама» с 20:00 до 23:00. Вход свободный.

Наблюдать за небесными телами будет интересно как детям, так и взрослым. Рекомендуется взять с собой средства от комаров.

Напомним, 10, 11, 22 и 23 июля ожидаются магнитные бури, однако их сила не превысит уровня G1.