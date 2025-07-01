Краснодарцев приглашают бесплатно посмотреть через телескоп на растущую Луну
Вечером 1 июля краснодарцы смогут рассмотреть в телескоп Луну
Телеграм-канал «Телескоп Краснодар» анонсировал на 1 июля космический показ через телескоп. Встреча пройдет в микрорайоне «Панорама» с 20:00 до 23:00. Вход свободный.
«Такую Луну, как сегодня вечером, пропустить не хочется. Освещенность 38,7%, растущая. Точное место, где хорошо видно Луну, подберу на месте», — рассказали организаторы.
Наблюдать за небесными телами будет интересно как детям, так и взрослым. Рекомендуется взять с собой средства от комаров.
Напомним, 10, 11, 22 и 23 июля ожидаются магнитные бури, однако их сила не превысит уровня G1.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 17 июля по 24 августа можно будет увидеть звездопад Персеиды.