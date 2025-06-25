Наедине с природой, но с комфортом. На Курорте Красная Поляна открылся летний высокогорный палаточный лагерь

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Туристы могут арендовать двухместные палатки, оборудованные всем необходимым

На Курорте Красная Поляна открылся летний палаточный лагерь. Кемпинг расположился в живописной долине Цирк-2 на высоте 2050 метров над уровнем моря.

Для гостей предусмотрены двухместные палатки, оборудованные всем необходимым — удобный тамбур, надувные матрасы, теплые спальники. Это отличное место для тех, кто хочет провести время наедине с природой, не отказываясь от комфорта.

Также доступны просторные шатры с обогревателями, освещением и электричеством, надувными двуспальными кроватями, мягкими одеялами.

На Курорте Красная Поляна завершился сезон бонусного катания на лыжах и сноубордах:

В кемпинге есть все для приятного времяпрепровождения: настольные игры, корнхолл и бадминтон, площадка для йоги и тренировок на свежем воздухе и даже телескоп для наблюдения за звездами.

С 17 июля по 24 августа можно будет увидеть необычное явление — звездопад Персеиды. Палаточный лагерь расположен в локации с минимальной световой засветкой, что делает его отличным местом для наблюдения.

До кемпинга можно легко подняться по канатным дорогам Курорта Красная Поляна. С собой следует взять теплые вещи для прохладных ночей в горах, удобную обувь, солнцезащитный крем и очки, еду. Для гостей на территории работает бойлер с кипятком и микроволновая печь.

Забронировать место и узнать подробности проживания можно на сайте.

Как писали Юга.ру, локации Краснодарского края вошли в рейтинг лучших мест гастротуризма.

Красная Поляна Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи

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