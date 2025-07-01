В Краснодарском крае и Крыму построят накопители, чтобы закрыть дефицит электроэнергии

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Правительство РФ обсуждает идею строительства на юге систем, которые смогут накапливать и хранить электроэнергию

1 июля «Коммерсантъ» сообщил, что правительство РФ собирается решать вопрос с дефицитом электроэнергии на юге страны. Для этого в Краснодарском крае построят накопители объемом до 1,5 тыс. мВт.ч.

Власти рассматривают два варианта создания пилотных систем. Первый — через конкурс для инвесторов на поставку мощности.

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Второй — без тендера. При этом варианте накопители будут строить «Россети», а все затраты включат в тариф потребителей.

Кроме того, систему накопления энергии мощностью 600 мВт.ч собираются создать и в Крыму.

Напомним, летом 2024 года Краснодарский край столкнулся с массовым отключением электричества. В июле жители кубанской столицы вышли на митинг. К недовольным приехал мэр и предложил заковать себя в наручники.

Как писали Юга.ру, «Россети Кубани» вложат 11 млрд рублей в модернизацию энергосистемы Краснодарского края.

Россети Кубань Строительство Энергетика

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В Краснодарском крае и Крыму построят накопители, чтобы закрыть дефицит электроэнергии

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