Жители Краснодарского края в новогодние праздники будут отдыхать 12 дней

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Стало известно, как россияне будут работать и отдыхать в 2026 году

1 июля Министерство труда опубликовало проект календаря рабочих и праздничных дней на 2026 год. Нерабочие праздничные дни, которые совпадают с выходными, перенесут на рабочие.

Новогодние каникулы будут продолжаться 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. В феврале и марте будет по три выходных дня — 21-23 февраля и 7-9 марта. Майские праздники продлятся дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

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Еще четыре дня отдыха ожидаются в июня в честь Дня России — с 12 по 15 июня. Осенью только один праздничных день — 4 ноября.

На новогодние праздники 2027 года россияне уйдут также с 31 декабря.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Минтруд России»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Минтруд России»

Как писали Юга.ру, в Госдуме предложили продлить в 2026 году майские праздники и ввести дополнительный отпуск.

Министерство труда и социальной защиты России Новый год отдых Праздники Работа

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