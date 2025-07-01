Жители Краснодарского края в новогодние праздники будут отдыхать 12 дней

Стало известно, как россияне будут работать и отдыхать в 2026 году

1 июля Министерство труда опубликовало проект календаря рабочих и праздничных дней на 2026 год. Нерабочие праздничные дни, которые совпадают с выходными, перенесут на рабочие.

Новогодние каникулы будут продолжаться 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. В феврале и марте будет по три выходных дня — 21-23 февраля и 7-9 марта. Майские праздники продлятся дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.