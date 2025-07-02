В Краснодаре покажут спектакль «Сергей» о жизни Есенина

«Сергей» затрагивает ключевые аспекты жизни поэта: от его непоколебимой верности поэтическому слову до сложных, порой трагических отношений с близкими — женой, матерью и друзьями. Через эти личные истории просвечивает образ целого поколения, искавшего свою дорогу в переломные времена российской истории», — рассказали организаторы.

Сергей Есенин — русский и советский поэт, одна из крупнейших личностей Серебряного века. Был представителем сначала новокрестьянской лирики, а потом имажинизма. Его творчество оказало значительное влияние на мировую литературу и культуру.

Спектакль состоится 6 июля в 18:00 по улице Клубной, 14. Стоимость билетов 800-2000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.