В Краснодаре покажут спектакль «Сергей» о жизни Есенина
Постановка затрагивает ключевые аспекты жизни поэта (16+)
Театр-школа «Артист» анонсировал на 6 июля показ спектакля «Сергей». Драматическая постановка посвящена жизни и творчеству поэта Есенина.
В основе спектакля лежит одноименная пьеса Сергея Клубкова.
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«Сергей» затрагивает ключевые аспекты жизни поэта: от его непоколебимой верности поэтическому слову до сложных, порой трагических отношений с близкими — женой, матерью и друзьями. Через эти личные истории просвечивает образ целого поколения, искавшего свою дорогу в переломные времена российской истории», — рассказали организаторы.
Сергей Есенин — русский и советский поэт, одна из крупнейших личностей Серебряного века. Был представителем сначала новокрестьянской лирики, а потом имажинизма. Его творчество оказало значительное влияние на мировую литературу и культуру.
Спектакль состоится 6 июля в 18:00 по улице Клубной, 14. Стоимость билетов 800-2000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре стоимость билетов на концерт «Ленинграда» доходит до 20 тыс. рублей, Zivert — до 25 тыс. рублей.