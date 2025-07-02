В Краснодаре покажут спектакль «Сергей» о жизни Есенина

Краснодарский край

Распечатать

  • Марка, посвящённая С. А. Есенину, 1975 год, 6 копеек (ЦФА 4505, Скотт 4369) © Изображение не охраняется авторским правом
    Марка, посвящённая С. А. Есенину, 1975 год, 6 копеек (ЦФА 4505, Скотт 4369) © Изображение не охраняется авторским правом

Постановка затрагивает ключевые аспекты жизни поэта (16+)

Театр-школа «Артист» анонсировал на 6 июля показ спектакля «Сергей». Драматическая постановка посвящена жизни и творчеству поэта Есенина.

В основе спектакля лежит одноименная пьеса Сергея Клубкова.

Читайте также:

«Сергей» затрагивает ключевые аспекты жизни поэта: от его непоколебимой верности поэтическому слову до сложных, порой трагических отношений с близкими — женой, матерью и друзьями. Через эти личные истории просвечивает образ целого поколения, искавшего свою дорогу в переломные времена российской истории», — рассказали организаторы.

Сергей Есенин — русский и советский поэт, одна из крупнейших личностей Серебряного века. Был представителем сначала новокрестьянской лирики, а потом имажинизма. Его творчество оказало значительное влияние на мировую литературу и культуру.

Спектакль состоится 6 июля в 18:00 по улице Клубной, 14. Стоимость билетов 800-2000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре стоимость билетов на концерт «Ленинграда» доходит до 20 тыс. рублей, Zivert — до 25 тыс. рублей.

Афиша Искусство Краснодар Литература Поэзия События Театры

Новости

Оперативники проводят обыски у главы МВД Ингушетии — СМИ
Обогнали Москву и Санкт-Петербург. Краснодар возглавил рейтинг по количеству dog-friendly кафе и ресторанов
В Геленджике и Ейске заработала туристическая полиция. Для чего она нужна?
Яблоки подорожали, а картофель и яйца стали дешевле. Как изменились цены на продукты в Краснодаре к 1 июля
Где в Краснодаре появятся новые ливневки в 2025 году? Ответили чиновники
«Ребенок весь в мазуте». На пляже Новороссийска снова заметили следы нефтепродуктов

Лента новостей

Реклама на сайте