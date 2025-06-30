В Краснодаре стоимость билетов на концерт «Ленинграда» доходит до 20 тыс. рублей, Zivert — до 25 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Юга.ру узнали, на какие краснодарские концерты самые дорогие билеты (18+)

Журналистка Юга.ру проанализировала раздел с концертами «Яндекс Афиши». 12 и 13 июля в Краснодаре в «Баскет-холле» пройдут выступления группы «Ленинград». Стоимость билетов на концерт знаменитых рокеров начинается от 6 тыс. рублей и доходит до 20 тыс. рублей.

1 августа на сцену «Порт 219» выйдет L’One. Билеты стоят от 2,6 до 8 тыс. рублей.

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16 августа во дворце спорта «Олимп» состоится концерт рэпера Гуфа в рамках прощального тура. Послушать речитатив артиста можно, заплатив от 3,5 до 8 тыс. рублей.

26 августа в «Олимпе» выступит Xolidayboy. Билеты обойдутся от 3,5 до 8 тыс. рублей.

4 сентября в загородном клубе Zagarro состоится концерт Zivert. Стоимость билетов — от 4,5 до 25 тыс. рублей.

12 и 13 сентября в Краснодаре состоится шоу «Царица» певицы Анны Asti. Чтобы оценить происходящее на сцене, придется заплатить от 3,5 до 6 тыс. рублей.

25 сентября в кубанской столице пройдет концерт группы «Кипелов». Билет обойдется от 3 до 8 тыс. рублей.

14 октября в «Баскет-холле» выступит Баста (Василий Вакуленко). Стоимость билетов — от 4 до 14 тыс. рублей.

  • © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
    © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
  • © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
    © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
  • © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
    © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
  • © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
    © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
  • © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
    © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
  • © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
    © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
  • © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
    © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
  • © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru
    © Скриншот с сайта afisha.yandex.ru

Как писали Юга.ру, в краснодарском Новом театре кукол 10 июля состоится показ притчи «Там, где неизвестность».

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