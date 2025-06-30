В Краснодаре стоимость билетов на концерт «Ленинграда» доходит до 20 тыс. рублей, Zivert — до 25 тыс. рублей

Юга.ру узнали, на какие краснодарские концерты самые дорогие билеты (18+)

Журналистка Юга.ру проанализировала раздел с концертами «Яндекс Афиши». 12 и 13 июля в Краснодаре в «Баскет-холле» пройдут выступления группы «Ленинград» . Стоимость билетов на концерт знаменитых рокеров начинается от 6 тыс. рублей и доходит до 20 тыс. рублей. 1 августа на сцену «Порт 219» выйдет L’One . Билеты стоят от 2,6 до 8 тыс. рублей.

16 августа во дворце спорта «Олимп» состоится концерт рэпера Гуфа в рамках прощального тура. Послушать речитатив артиста можно, заплатив от 3,5 до 8 тыс. рублей. 26 августа в «Олимпе» выступит Xolidayboy . Билеты обойдутся от 3,5 до 8 тыс. рублей. 4 сентября в загородном клубе Zagarro состоится концерт Zivert . Стоимость билетов — от 4,5 до 25 тыс. рублей. 12 и 13 сентября в Краснодаре состоится шоу «Царица» певицы Анны Asti . Чтобы оценить происходящее на сцене, придется заплатить от 3,5 до 6 тыс. рублей. 25 сентября в кубанской столице пройдет концерт группы «Кипелов» . Билет обойдется от 3 до 8 тыс. рублей. 14 октября в «Баскет-холле» выступит Баста (Василий Вакуленко). Стоимость билетов — от 4 до 14 тыс. рублей.

© Скриншот с сайта afisha.yandex.ru

© Скриншот с сайта afisha.yandex.ru

© Скриншот с сайта afisha.yandex.ru

© Скриншот с сайта afisha.yandex.ru

© Скриншот с сайта afisha.yandex.ru

© Скриншот с сайта afisha.yandex.ru

© Скриншот с сайта afisha.yandex.ru

© Скриншот с сайта afisha.yandex.ru