В Краснодаре состоится премьера спектакля по рассказу Чехова о хрупкости семейных отношений
В краснодарском Театре Защитника Отечества покажут спектакль «Попрыгунья» (16+)
Театр Защитника Отечества анонсировал на 6 июля спектакль «Попрыгунья». Постановка основана на одноименном рассказе Антона Чехова.
Спектакль покажет историю семейной пары. Ольга Ивановна видит жизнь через искусство, красоту и роскошь, для нее она — бесконечный веселый праздник. А Осип Степанович воспринимает жизнь как труд и помощь страждущим, и главное для него — семейный очаг и домашний уют.
«Семейный быт шаток, столкновение интересов неизбежно, и только один роковой шаг нужен, чтобы разрушить видимое благополучие семьи. Между супругами нарастают противоречия, пока судьба неумолимо подводит черту под каждым их поступком», — отметили организаторы в анонсе.
Насилие, страхи и пороки:
Зрителей ждет повествование о поиске любви и счастья, хрупкости семейных отношений и разрушительности притворства.
Режиссером постановки выступил Иван Пачин, художником по костюмам — Ольга Галицкая.
Спектакль состоится 6 июля в 17:00 по улице Красноармейской, 48. Стоимость билетов — 700 рублей.
Как писали Юга.ру, 6 июля в краснодарском Новом театре кукол состоится показ спектакля-притчи, основанной на пословицах и присказках.