В Краснодаре состоится премьера спектакля по рассказу Чехова о хрупкости семейных отношений

Театр Защитника Отечества анонсировал на 6 июля спектакль «Попрыгунья». Постановка основана на одноименном рассказе Антона Чехова.

Спектакль покажет историю семейной пары. Ольга Ивановна видит жизнь через искусство, красоту и роскошь, для нее она — бесконечный веселый праздник. А Осип Степанович воспринимает жизнь как труд и помощь страждущим, и главное для него — семейный очаг и домашний уют.

«Семейный быт шаток, столкновение интересов неизбежно, и только один роковой шаг нужен, чтобы разрушить видимое благополучие семьи. Между супругами нарастают противоречия, пока судьба неумолимо подводит черту под каждым их поступком», — отметили организаторы в анонсе.