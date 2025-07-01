В Краснодаре состоится премьера спектакля по рассказу Чехова о хрупкости семейных отношений

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено Театром Защитника Отечества
    © Фото предоставлено Театром Защитника Отечества

В краснодарском Театре Защитника Отечества покажут спектакль «Попрыгунья» (16+)

Театр Защитника Отечества анонсировал на 6 июля спектакль «Попрыгунья». Постановка основана на одноименном рассказе Антона Чехова. 

Спектакль покажет историю семейной пары. Ольга Ивановна видит жизнь через искусство, красоту и роскошь, для нее она — бесконечный веселый праздник. А Осип Степанович воспринимает жизнь как труд и помощь страждущим, и главное для него — семейный очаг и домашний уют. 

«Семейный быт шаток, столкновение интересов неизбежно, и только один роковой шаг нужен, чтобы разрушить видимое благополучие семьи. Между супругами нарастают противоречия, пока судьба неумолимо подводит черту под каждым их поступком», — отметили организаторы в анонсе. 

Насилие, страхи и пороки:

Зрителей ждет повествование о поиске любви и счастья, хрупкости семейных отношений и разрушительности притворства. 

Режиссером постановки выступил Иван Пачин, художником по костюмам — Ольга Галицкая. 

Спектакль состоится 6 июля в 17:00 по улице Красноармейской, 48. Стоимость билетов — 700 рублей. 

Как писали Юга.ру, 6 июля в краснодарском Новом театре кукол состоится показ спектакля-притчи, основанной на пословицах и присказках. 

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В Краснодаре состоится премьера спектакля по рассказу Чехова о хрупкости семейных отношений
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