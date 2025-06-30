80 российских студентов изучат бизнес-кейсы Авито в летней школе по искусственному интеллекту

Авито стал партнером школы по искусственному интеллекту «Лето с AIRI» Томского государственного университета (ТГУ) и Института AIRI

Авито выступит партнером летней школы по искусственному интеллекту Института AIRI и Томского государственного университета (ТГУ). В этом году в ней будут обучаться 80 студентов и молодых исследователей в области ИИ из более чем 10 регионов России.

Партнерство с AIRI входит в масштабную стратегию Авито по развитию экосистемы искусственного интеллекта в России. Как отметил старший директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев, компания планирует инвестировать 12 млрд рублей во внедрение и развитие генеративного ИИ, включая подготовку специалистов в этой области.

«До 2028 года подготовим до 3000 экспертов в области ИИ и разработки. Мы ориентированы на то, чтобы знания и навыки, которые мы даем, были актуальными и практикоориентированными. В этом году мы запустили 6 новых образовательных программ совместно с ведущими вузами, в том числе по Data Science. И на всех программах у ребят будет возможность учиться на реальных кейсах Авито», — добавил Рыбинцев.

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Обучение на практике Участники проведут 11 дней в занятиях с ведущими учеными из AIRI, ТГУ, МГУ, МФТИ, ВШЭ, Сколтеха, МТУСИ и других научных центров. Программа начнется с лекций, а затем студенты смогут применить свои знания на практических семинарах и решить реальные бизнес-кейсы, в том числе от экспертов Авито. В конце школы участники представят свои решения и получат обратную связь от ведущих специалистов отрасли. Авито предложит студентам реальную бизнес-задачу из практики крупнейшего классифайда. Если решение окажется успешным, компания может внедрить его на своей платформе. Помимо работы над техническими задачами, HR-эксперты Авито проконсультируют студентов по карьере: дадут практические советы по составлению резюме, планированию карьерного пути и возможностям стажировок. Участники также смогут получить персональную обратную связь по своим резюме и карьерным стратегиям.

«Важнейшая особенность нашей школы — прямой научный диалог между опытными учеными и молодыми исследователями. Формат позволяет получить самые свежие навыки, за бурным развитием которых могут не успевать фундаментальные образовательные программы. В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников со всей России и отобрать 80 лучших молодых специалистов к участию. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растет», — сказал на церемонии открытия генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец.