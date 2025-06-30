Улицу 2-й Пятилетки в Краснодаре перекроют до конца лета

С 7 июля по 31 августа краснодарскую улицу 2-й Пятилетки закроют для сквозного проезда автотранспорта

Пресс-служба краснодарской мэрии предупредила автовладельцев о том, что с 7 июля по 31 августа по улице 2-й Пятилетки будет невозможно проехать со Ставропольской на Селезнева и обратно.

Связано это с тем, что «Краснодар Водоканал» будет менять канализационный трубопровод под проезжей частью — на 150-метровом отрезке от дома №27 до пересечения с улицей Селезнева.

Автобус №48 на время ограничений будет ходить не по 2-й Пятилетке, а по Шевченко.

Гражданам также обещают, что трубопровод заменят без остановки коллектора — качать сточные воды во время ремонтных работ будет мобильная насосная станция.