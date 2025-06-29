В Краснодаре на полтора месяца перекроют два квартала улицы Ленина

С 7 июля и до конца лета улица Ленина в центре Краснодара будет закрыта для проезда на отрезке между Октябрьской и Фрунзе

Пресс-служба мэрии Краснодара объявила о том, что с 7 июля по 31 августа будут закрыты для проезда полтора квартала улицы Ленина в историческом центре города.

Специалисты «Краснодар Водоканала» на протяжении почти двух месяцев будут менять 180 метров трубопровода от дома №19 по улице Ленина до пересечения этой улицы с Октябрьской: сначала 172 метра под проезжей частью в малоэтажных кварталах, потом оставшийся участок на перекрестке Ленина/Октябрьской. Проезд по улице Кирова через улицу Ленина закрывать на время ремонта не будут.