В Краснодаре на полтора месяца перекроют два квартала улицы Ленина

Краснодарский край

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  • Вид на улицу Ленина от пересечения с Октябрьской © Скриншот сайта Google.com/maps
    Вид на улицу Ленина от пересечения с Октябрьской © Скриншот сайта Google.com/maps

С 7 июля и до конца лета улица Ленина в центре Краснодара будет закрыта для проезда на отрезке между Октябрьской и Фрунзе

Закрытый участок

Закрытый участок

Пресс-служба мэрии Краснодара объявила о том, что с 7 июля по 31 августа будут закрыты для проезда полтора квартала улицы Ленина в историческом центре города.

Специалисты «Краснодар Водоканала» на протяжении почти двух месяцев будут менять 180 метров трубопровода от дома №19 по улице Ленина до пересечения этой улицы с Октябрьской: сначала 172 метра под проезжей частью в малоэтажных кварталах, потом оставшийся участок на перекрестке Ленина/Октябрьской. Проезд по улице Кирова через улицу Ленина закрывать на время ремонта не будут.

Также в ближайшие дни в Краснодаре начнется ремонт улицы Рашпилевской почти на всем ее протяжении, а бесплатная парковка возле исторического особняка купца Лихацкого с 28 июня закрылась.

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В Краснодаре на полтора месяца перекроют два квартала улицы Ленина
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