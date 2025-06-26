В Краснодаре почти все лето будут ремонтировать улицу Рашпилевскую и перекрывать проезд для машин

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru

Власти Краснодара рассказали, как пройдет ремонт дороги на улице Рашпилевской

26 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о начале ремонта на улице Рашпилевской. Специалисты обновят более пяти километров дороги на участке от улицы Советской до Дальней.

Схема ограничений

Схема ограничений

На время работ введут временные ограничения движения транспорта. Однако в мэрии не уточнили, когда и какие участки будут перекрывать.

На улице Рашпилевской отремонтируют проезжую часть и съезды. Также частично заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Завершить работы планируют во второй половине августа.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», 26 июня на Рашпилевской из-за ремонта сразу же образовались заторы. Водители стоят в пробке до улицы Красной. Местами заторы достигли семи баллов.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят отремонтировать улицу Шаляпина в Музыкальном. На разработку проекта выделят 32 млн рублей.

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В Краснодаре почти все лето будут ремонтировать улицу Рашпилевскую и перекрывать проезд для машин
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