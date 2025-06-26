В Краснодаре почти все лето будут ремонтировать улицу Рашпилевскую и перекрывать проезд для машин

26 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о начале ремонта на улице Рашпилевской. Специалисты обновят более пяти километров дороги на участке от улицы Советской до Дальней.

На время работ введут временные ограничения движения транспорта. Однако в мэрии не уточнили, когда и какие участки будут перекрывать.



На улице Рашпилевской отремонтируют проезжую часть и съезды. Также частично заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.



Завершить работы планируют во второй половине августа.



Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», 26 июня на Рашпилевской из-за ремонта сразу же образовались заторы. Водители стоят в пробке до улицы Красной. Местами заторы достигли семи баллов.