57% россиян готовы к электронной ипотеке — Авито Недвижимость

На форуме «Движение» в Сочи Банк ДОМ.РФ и Авито Недвижимость рассказали о предпочтениях россиян при оформлении электронной ипотеки

По данным Авито Недвижимости, 57% россиян, готовых покупать жилье онлайн, готовы подать заявку на ипотеку в цифровом формате. 40% готовы оформить ипотеку полностью дистанционно. Чаще других онлайн-заявку выбирали респонденты 35-44 лет (65%). Среди округов лидируют Северо-Западный (55%), Центральный (43%) и Приволжский (43%). С начала 2025 года Банк ДОМ.РФ оформил около 7000 цифровых ипотек. Такие сделки составили 97% всех выдач банка, а их общий объем превысил 42 млрд рублей.

Больше всего электронных ипотек пришлось на Московскую область (18,2 млрд рублей), Тюменскую область (2 млрд рублей), Татарстан (2 млрд), Краснодарский (1,9 млрд) и Приморский (1,8 млрд) края. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург (1,5 млрд), Ленинградская (1,4 млрд), Ростовская (1,2 млрд), Свердловская (1 млрд) и Новосибирская (1 млрд) области.

Краснодар пошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос: Жителям нужно больше двух лет

Опрошенные перечислили главные плюсы онлайн-ипотеки: экономия времени (64%), удобство (57%), возможность отслеживать статус заявки (45%) и оформить кредит на жилье в другом городе (41%).

Дистанционный формат особенно важен для сделок между регионами. Аналитика Авито Недвижимости показывает: в 2024-2025 гг. 27% покупателей интересовались новостройками за пределами своего региона. Самый привлекательным был Краснодарский край. За ним следуют Подмосковье, Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край и Ростовская область.

4,27 «квадратов» на одного жителя: Краснодар возглавил рейтинг по объемам строительства квартир в России

«Недавно Банк ДОМ.РФ оформил первую электронную ипотеку через Авито Недвижимость — без посещения офиса банка. Заемщик выбрал квартиру на Авито и через ипотечный сервис платформы подал заявку на кредит в Банке ДОМ.РФ — без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов. Все необходимые для оформления ипотеки данные мы получили автоматически из цифрового профиля клиента на «Госуслугах». Весь процесс от подачи заявки до одобрения кредита занял 10-15 минут, причем клиент получил от банка комплекс предложений по всем доступным ему ипотечным продуктам с уже одобренными индивидуальными условиями кредитования», — рассказала заместитель директора Управления продажами Банка ДОМ.РФ Ирина Кизимчук.

Первый электронный кредит через Авито составил 3,7 млн рублей Это была сделка по «Семейной ипотеке» на квартиру в Санкт-Петербурге. «С момента старта сотрудничества с Банком ДОМ.РФ мы оцифровали подачу заявки на ипотеку на платформе и полностью прошли путь с первым клиентом», — объяснил руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов.