Особенные спектакли: краснодарский инклюзивный театр «Лестница» покажет две постановки

В Краснодаре состоятся спектакли с участием людей с особенностями развития (16+)

«Лестница» — инклюзивный театр-студия, участники которого — люди с особенностями развития и без. В театре помогают раскрыть творческий потенциал людям с разными способностями и возможностями и содействуют их социокультурной адаптации.

Инклюзивный театр «Лестница» анонсировал на 28 и 30 июня проведение двух спектаклей.

28 июня в 17:00 покажут комедийную драму «Остров». Постановка расскажет о любви, человечности и красоте (16+).

«Холодный, одинокий, каменный, нищий, суровый остров, как душа каждого живущего на нем. И эти души грызет тоска по любви, человечности и красоте. Можно ли вырваться из этой тоски, сбежать с этого острова? А если ты калека, над которым все смеются, к тому же сирота, воспитанный двумя старыми девами, не знающими слов любви», — описали организаторы постановку в анонсе.

Спектакль пройдет по улице Зиповской 5В, литер Х. Продолжительность — 2,5 часа с антрактом.