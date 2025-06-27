Особенные спектакли: краснодарский инклюзивный театр «Лестница» покажет две постановки
В Краснодаре состоятся спектакли с участием людей с особенностями развития (16+)
«Лестница» — инклюзивный театр-студия, участники которого — люди с особенностями развития и без. В театре помогают раскрыть творческий потенциал людям с разными способностями и возможностями и содействуют их социокультурной адаптации.
Инклюзивный театр «Лестница» анонсировал на 28 и 30 июня проведение двух спектаклей.
28 июня в 17:00 покажут комедийную драму «Остров». Постановка расскажет о любви, человечности и красоте (16+).
«Холодный, одинокий, каменный, нищий, суровый остров, как душа каждого живущего на нем. И эти души грызет тоска по любви, человечности и красоте. Можно ли вырваться из этой тоски, сбежать с этого острова? А если ты калека, над которым все смеются, к тому же сирота, воспитанный двумя старыми девами, не знающими слов любви», — описали организаторы постановку в анонсе.
Спектакль пройдет по улице Зиповской 5В, литер Х. Продолжительность — 2,5 часа с антрактом.
«Мир должен быть открытым для всех»:
30 июня в 13:00 представят сказ «Как казак за счастьем ходил». Спектакль расскажет историю казака Петра, который отправился на ярмарку в соседний хутор, но не смог найти там ни одной «диковины», которая сделала бы его счастливым (6+).
«Эта история научит ценить то дорогое, что уже есть в жизни человека, и поможет не забывать, что настоящее счастье в семье, любви, верных друзьях и месте, которое можно назвать великим словом «дом», — прокомментировали организаторы.
Спектакль состоится в кинотеатре «Болгария» по улице Ставропольской, 236А. Продолжительность постановки — 30 минут.
Вход на оба представления — благотворительный взнос на нужды театра от 300 рублей. Необходима регистрация. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре пройдет кукольный спектакль-притча, основанный на пословицах и присказках.