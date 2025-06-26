В Анапе сотрудников офиса Уралсиба наградили письмами за борьбу с мошенничеством
Сотрудников дополнительного офиса «Анапский» банка Уралсиб наградили благодарственными письмами ОМВД России за борьбу с мошенничеством
В Анапе главного клиентского менеджера Ольгу Иванченко и специалиста группы безопасности Евгения Гуденко правоохранители наградили благодарственными письмами за ответственность при исполнении гражданского долга и вклад в борьбу с киберпреступлениями.
5 июня в отделение Уралсиба обратился клиент с просьбой разблокировать счет карты. Позже Ольга Иванченко выяснила, что его пытаются обмануть мошенники. Ранее клиент уже перевел со своего счета 500 тыс. рублей неизвестным лицам. Затем он занял у своей знакомой еще 740 тыс. рублей. Она перевела эту сумму клиенту Уралсиба. Средства должны были поступить мошенникам, но банк быстро заблокировал счет.
Выяснив все обстоятельства, менеджер направила клиента в службу безопасности банка. После беседы специалист Евгений Гуденко сообщил полиции Анапы о мошенничестве. На место приехали сотрудники отдела уголовного розыска и собрали материал. По его рассмотрению возбуждено уголовное дело.
Уралсиб проводит просветительскую работу, уделяет внимание действиям сотрудников банка, соблюдению регламентов, оперативному информированию службы безопасности и полиции. Это помогает предотвращать финансовые потери клиентов.
Как писали Юга.ру, в апреле 2025 года в Геленджике сотрудников Уралсиба наградили благодарственными письмами за предотвращение мошенничества.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)