В Анапе сотрудников офиса Уралсиба наградили письмами за борьбу с мошенничеством

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Сотрудников дополнительного офиса «Анапский» банка Уралсиб наградили благодарственными письмами ОМВД России за борьбу с мошенничеством

В Анапе главного клиентского менеджера Ольгу Иванченко и специалиста группы безопасности Евгения Гуденко правоохранители наградили благодарственными письмами за ответственность при исполнении гражданского долга и вклад в борьбу с киберпреступлениями.

5 июня в отделение Уралсиба обратился клиент с просьбой разблокировать счет карты. Позже Ольга Иванченко выяснила, что его пытаются обмануть мошенники. Ранее клиент уже перевел со своего счета 500 тыс. рублей неизвестным лицам. Затем он занял у своей знакомой еще 740 тыс. рублей. Она перевела эту сумму клиенту Уралсиба. Средства должны были поступить мошенникам, но банк быстро заблокировал счет. 

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Выяснив все обстоятельства, менеджер направила клиента в службу безопасности банка. После беседы специалист Евгений Гуденко сообщил полиции Анапы о мошенничестве. На место приехали сотрудники отдела уголовного розыска и собрали материал. По его рассмотрению возбуждено уголовное дело.

Уралсиб проводит просветительскую работу, уделяет внимание действиям сотрудников банка, соблюдению регламентов, оперативному информированию службы безопасности и полиции. Это помогает предотвращать финансовые потери клиентов.

Как писали Юга.ру, в апреле 2025 года в Геленджике сотрудников Уралсиба наградили благодарственными письмами за предотвращение мошенничества.

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