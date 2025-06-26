В Анапе сотрудников офиса Уралсиба наградили письмами за борьбу с мошенничеством

В Анапе главного клиентского менеджера Ольгу Иванченко и специалиста группы безопасности Евгения Гуденко правоохранители наградили благодарственными письмами за ответственность при исполнении гражданского долга и вклад в борьбу с киберпреступлениями.



5 июня в отделение Уралсиба обратился клиент с просьбой разблокировать счет карты. Позже Ольга Иванченко выяснила, что его пытаются обмануть мошенники. Ранее клиент уже перевел со своего счета 500 тыс. рублей неизвестным лицам. Затем он занял у своей знакомой еще 740 тыс. рублей. Она перевела эту сумму клиенту Уралсиба. Средства должны были поступить мошенникам, но банк быстро заблокировал счет.