В Ростовской области, Дагестане и на Ставрополье фиксируют случаи геморрагической лихорадки. Ее передают клещи

Кроме того, в регионе выявили 32 случая инфицирования клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) в Ставрополе, Шпаковском, Петровском, Кировском, Кочубеевском округах, Железноводске, Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске.

17 июня Роспотребнадзор Ставрополья сообщил , что в регионе сохраняется активность иксодовых клещей, которые переносят Конго-крымскую геморрагическую лихорадку (КГЛ). В крае зарегистрировано семь случаев заболевания.

18 июня Роспотребнадзор Ростовской области сообщил, что в регионе тоже зарегистрировали случаи заболевания геморрагической лихорадкой. Их число не уточняется. Инфицирование произошло в Волгодонске, а также Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Зимовниковском районах.

25 июня Роспотребнадзор Дагестана сообщил, что в республике от укусов клещей пострадали 1 тыс. 108 человек, в том числе 499 детей. Специалисты зарегистрировали пять случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и один случай инфицирования клещевым боррелиозом.

Наибольшее число укусов зафиксировали в Махачкале, Кизляре, Буйнакске, Хасавюрте, Хасавюртовском, Кизилюртовском, Кизлярском и Тарумовском районах.

Роспотребнадзор Краснодарского края информацию о заболевших КГЛ на Кубани не сообщал.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — острое инфекционное заболевание. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней. Симптомы: повышенная температура тела, головная боль, озноб, покраснение лица и слизистых оболочек, лихорадка, выраженная интоксикация и кровоизлияния в кожу и внутренние органы. Протекает тяжело, врачи фиксируют высокую летальность.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с начала года от укусов клещей пострадали 3,2 тыс. человек.