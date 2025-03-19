В Дагестане появились опасные тигровые комары. Раньше их встречали и в Краснодарском крае

Такие комары могут переносить лихорадку денге и чикунгунья, вирус Зика, конго-крымскую лихорадку, а также арбовирусные инфекции

18 марта Роспотребнадзор Дагестана сообщил, что в республике появились тигровые комары. На лапках и теле у них расположены полоски черно-белого цвета.

Родиной комара являются тропические и субтропические районы Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Восточный Тимор, Бруней, Малайзия). Сейчас этих насекомых можно встретить по всему черноморскому побережью Кавказа, в Крыму и Алтайском крае.