В Дагестане появились опасные тигровые комары. Раньше их встречали и в Краснодарском крае
Такие комары могут переносить лихорадку денге и чикунгунья, вирус Зика, конго-крымскую лихорадку, а также арбовирусные инфекции
18 марта Роспотребнадзор Дагестана сообщил, что в республике появились тигровые комары. На лапках и теле у них расположены полоски черно-белого цвета.
Родиной комара являются тропические и субтропические районы Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Восточный Тимор, Бруней, Малайзия). Сейчас этих насекомых можно встретить по всему черноморскому побережью Кавказа, в Крыму и Алтайском крае.
В Краснодарском крае дельфины начали выбрасываться на берег:
Ведомство связывает появление заморского насекомого с изменением климатических условий. Его укусы вызывают сильный зуд и аллергическую реакцию.
Насекомое может переносить лихорадку денге и чикунгунья, вирус Зика, конго-крымскую лихорадку, а также различные арбовирусные инфекции. Однако для этого ему нужно сначала укусить носителя этого возбудителя. Поэтому сегодня в России тигровый комар сам по себе не опасен.
При этом Роспотребнадзор Дагестана готовит предписания о необходимости обработок подвалов жилых домов, заболоченных мест и территорий.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском и Ставропольском краях раньше срока проснулись клещи.