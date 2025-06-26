Краснодарский край 27 июня накроет магнитная буря. Когда еще будет штормить?

7, 12, 13 и 21 июля магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Магнитные колебания ожидаются 10, 11, 22 и 23 июля. Их категория также не превысит G1.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила о предстоящих колебаниях. 27 июня ожидается магнитная буря, однако ее сила не превысит уровня G1.

Напомним, всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады артериального давления.

В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией. Метеозависимым людям врачи рекомендуют принимать препараты, улучшающие кровообращение и укрепляющие сосуды — витамины группы B, магний и калий.

Чтобы снизить влияние магнитной бури на здоровье, специалисты также советуют уменьшить физические нагрузки в этот период, чередовать работу с отдыхом, спать не меньше восьми часов в сутки.