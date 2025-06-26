Краснодарский край 27 июня накроет магнитная буря. Когда еще будет штормить?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Автор фото pikisuperstar, сайт freepik.com
    © Автор фото pikisuperstar, сайт freepik.com

27 июня ожидается очередная магнитная буря. Также появился прогноз на июль

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила о предстоящих колебаниях. 27 июня ожидается магнитная буря, однако ее сила не превысит уровня G1.

7, 12, 13 и 21 июля магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Магнитные колебания ожидаются 10, 11, 22 и 23 июля. Их категория также не превысит G1.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru
  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

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Напомним, всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады артериального давления.

В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией. Метеозависимым людям врачи рекомендуют принимать препараты, улучшающие кровообращение и укрепляющие сосуды — витамины группы B, магний и калий.

Чтобы снизить влияние магнитной бури на здоровье, специалисты также советуют уменьшить физические нагрузки в этот период, чередовать работу с отдыхом, спать не меньше восьми часов в сутки.

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