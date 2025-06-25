Какие бизнес-ниши станут лидерами через 2 года? Главные тренды с сессий ПМЭФ-2025

В кафе «Авито Бизнес 360» на ПМЭФ-2025 обсудили тренды бизнеса в России

На Петербургском международном экономическом форуме представители малого и среднего бизнеса, эксперты и топ-менеджеры обсуждали будущее предпринимательства. Площадкой для дискуссий стало кафе «Авито Бизнес 360», которое работало все четыре дня форума. Его посетили более трех тысяч человек. В лектории кафе прошло 11 мероприятий: паблик-токи, мастер-классы, круглые столы и бизнес-завтраки. Спикеры (представители Авито, эксперты рынка и предприниматели) разбирали ключевые тренды: от трансграничной торговли и искусственного интеллекта до конкретных кейсов успеха.

Главные инсайты: Франшизы: торговля лидирует.

На сессии Авито и РБК «Франшиза как сценарий: один написал, другой играет?» директор «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский отметил: сейчас наибольшим спросом пользуются франшизы в торговле (26%). Средний паушальный взнос для них — 550 тыс. рублей. За год спрос на них вырос в 2,5 раза, на франшизы в сфере красоты и здоровья — на 91%, в строительстве — на 73%.

Женский бизнес: барьеры и возможности.

На открытом микрофоне «Про карьеру, детей, 25 часов в сутки и бизнес на Авито — женский взгляд» Тамара Квиркелия, руководитель по привлечению новых продавцов в Авито, поделилась результатами внутреннего исследования совместно с Опорой России среди молодых предпринимательниц. Оказалось, что главными препятствиями для старта бизнеса женщины считают: финансовые риски (44%), нехватку знаний и опыта (38%), высокую конкуренцию (13%) и бюрократию (3%). При этом, как отметила Мария Лапук (PR-агентство Vinci Agency), женщины активно представлены в малом и среднем бизнесе, где порог входа ниже, но у мужчин все же больше возможностей для проб и рисков.

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Трансграничная торговля: восстановление и драйверы.

В секции «Доставляем из-за границы: как начать возить товары из-за рубежа» руководитель по развитию в Авито Товарах Анастасия Старостина сообщила: после падения в 2022 году (до 226 млрд руб.) трансграничная торговля восстановилась. Рост обеспечили российские онлайн-платформы, которые наладили взаимодействие с поставщиками, в основном из Китая (90% товаров). Ожидается, что в этом году объемы превысят докризисные показатели. E-commerce и ресейл: вещи с историей в тренде.

В паблик-токе «Гадаем по данным, а не по звездам: прогнозируем спрос на Авито и перспективные бизнес-ниши онлайн» Михаил Бурмистров («INFOLine-Аналитика») назвал российский e-commerce мировым лидером (после Китая), опережающим США и Европу. Алексей Гевлич («Авито Лайфстайл») добавил: 73% россиян готовы покупать вещи с историей (реcейл), причем 68% делают это ради лучшего соотношения цены и качества.