В Краснодаре состоится забег в поддержку приюта для животных «Краснодог». Где и когда?

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В парке «Солнечный остров» 28 июня пройдет забег для всех желающих

Спортивный клуб «Пять верст» анонсировал на 28 июня забег в поддержку приюта для пострадавших животных «Краснодог». Он состоится в парке «Солнечный остров».

Участникам предлагают пробежать 5 км в любом удобном темпе. Все участники этого старта получат памятные токены.

В Краснодаре можно бесплатно стерилизовать собаку:

После забега представители приюта «Краснодог» расскажут о своих подопечных и о том, как можно помочь животным.

Сбор в 07:40 на центральной аллее парка. Участие в забеге бесплатное.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в апреле открыли муниципальный приют для бездомных животных. Сотрудники перепутали домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке. 

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