В Краснодаре состоится забег в поддержку приюта для животных «Краснодог». Где и когда?
В парке «Солнечный остров» 28 июня пройдет забег для всех желающих
Спортивный клуб «Пять верст» анонсировал на 28 июня забег в поддержку приюта для пострадавших животных «Краснодог». Он состоится в парке «Солнечный остров».
Участникам предлагают пробежать 5 км в любом удобном темпе. Все участники этого старта получат памятные токены.
В Краснодаре можно бесплатно стерилизовать собаку:
После забега представители приюта «Краснодог» расскажут о своих подопечных и о том, как можно помочь животным.
Сбор в 07:40 на центральной аллее парка. Участие в забеге бесплатное.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в апреле открыли муниципальный приют для бездомных животных. Сотрудники перепутали домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке.