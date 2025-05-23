В Краснодаре можно бесплатно стерилизовать собаку. Какие условия?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Краснодог» вновь получил грант на стерилизацию собак

Краснодарский приют для пострадавших животных «Краснодог» в третий раз получил президентский грант на стерилизацию собак. Ветеринары бесплатно прооперируют 600 условно-поднадзорных животных, а также установят им чипы и бирки.

Условия:

  • владельцы собак должны быть старше 18 лет, жителями Краснодара или Краснодарского края;
  • на одного человека можно записать не больше двух собак;
  • привезти животное на операцию должен его владелец;
  • при опоздании могут отказать в операции;
  • с собой нужно иметь паспорт РФ.

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«Не пропустите эту возможность сократить популяцию собак в нашем городе», — приглашают представители «Краснодога».

Стерилизации и кастрации собак проводятся только по предварительной записи. Узнать подробности можно по телефону +7 (918) 333-03-85.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в апреле открыли муниципальный приют для бездомных животных.

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