В Краснодаре можно бесплатно стерилизовать собаку. Какие условия?
«Краснодог» вновь получил грант на стерилизацию собак
Краснодарский приют для пострадавших животных «Краснодог» в третий раз получил президентский грант на стерилизацию собак. Ветеринары бесплатно прооперируют 600 условно-поднадзорных животных, а также установят им чипы и бирки.
Условия:
- владельцы собак должны быть старше 18 лет, жителями Краснодара или Краснодарского края;
- на одного человека можно записать не больше двух собак;
- привезти животное на операцию должен его владелец;
- при опоздании могут отказать в операции;
- с собой нужно иметь паспорт РФ.
Читайте также:
«Не пропустите эту возможность сократить популяцию собак в нашем городе», — приглашают представители «Краснодога».
Стерилизации и кастрации собак проводятся только по предварительной записи. Узнать подробности можно по телефону +7 (918) 333-03-85.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в апреле открыли муниципальный приют для бездомных животных.
Сегодня, 11:00«Каждый третий либо пробовал, либо видел, как при нем употребляют наркотики»
Анонимные монологи кубанских школьников о ЕГЭ, «Разговорах о важном», тратах и зависимостях