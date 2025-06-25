В парке «Краснодар» состоится экскурсия «Здесь могло быть снято ваше кино» с кинокритиком (18+)

Кинокритик Алексей Двоеглазов анонсировал на 28 июня экскурсию «Здесь могло быть снято ваше кино» в парке «Краснодар»

Экскурсанты узнают о создании парка и стадиона, о культурных объектах, их значении и обстоятельствах, при которых они были построены, о флоре и фауне локации, а также о гимне футбольного клуба «Краснодар», который написал немецкий композитор Ханс Циммер.

Помимо этого краснодарцев ожидает экскурсионная часть 0 кинематографе. Алексей Двоеглазов расскажет о местах в парке, где снимались те или иные киноленты, например, сериал «Два холма», и об отношении писателя Сергея Лукьяненко к парку и производству фильмов на его территории.