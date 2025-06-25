Ханс Циммер, Сергей Лукьяненко, «Два холма». В парке «Краснодар» пройдет экскурсия о кино, снятом в парке

Краснодарский край

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  • Экскурсия «Здесь могло быть снято ваше кино» © фото Алексея Двоеглазова
    Экскурсия «Здесь могло быть снято ваше кино» © фото Алексея Двоеглазова

В парке «Краснодар» состоится экскурсия «Здесь могло быть снято ваше кино» с кинокритиком (18+)

Кинокритик Алексей Двоеглазов анонсировал на 28 июня экскурсию «Здесь могло быть снято ваше кино» в парке «Краснодар» 

Экскурсанты узнают о создании парка и стадиона, о культурных объектах, их значении и обстоятельствах, при которых они были построены, о флоре и фауне локации, а также о гимне футбольного клуба «Краснодар», который написал немецкий композитор Ханс Циммер.

Помимо этого краснодарцев ожидает экскурсионная часть 0 кинематографе. Алексей Двоеглазов расскажет о местах в парке, где снимались те или иные киноленты, например, сериал «Два холма», и об отношении писателя Сергея Лукьяненко к парку и производству фильмов на его территории.

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«Также с участниками будем предполагать, где в парке могли бы еще пройти киносъемки. Потому что парк — это футуристическое фантастическое место, в котором на каждом уголке можно было бы снять какой-то свой фильм», — рассказал кинокритик редакции Юга.ру.

В интерактивной части экскурсии Алексей каждому желающему из участников предложит почувствовать себя героем фильма и повторить кадры из фильмов, снятых в той или иной локации.

Мероприятие состоится 28 июня в 13:00. Стоимость билета — 1000 рублей. Необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, 27-28 июня в парке «Краснодар» пройдут мастер-классы по японской каллиграфии.

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